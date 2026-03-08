🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

De Strade Bianche was een wielerfeest met Pogacar in de hoofdrol, maar bij Alpecin-Premier Tech kon ook iemand de show stelen. Dat konden we wel ergens verwachten van Tibor Del Grosso.

De Nederlander kon zich als veldrijder uitleven op de Italiaanse grindwegen. Hij ging dan ook in de aanval, maar eindigde ver achter winnaar Pogacar. Dat kon de pret duidelijk niet drukken. Op de hellingen in de finale stond het publiek rijendik. Dat was de gelegenheid voor Del Grosso om zijn technische skills nog eens boven te halen.

Een video op de sociale media van Alpecin-Premier Tech toont al hoe de man met rugnummer elf perfect de technische beheersing demonstreert om een wheelie uit te voeren. "Zijn eerste Strade Bianche, de hele dag in de vlucht. Genoten van elke kilometer door het stof en zeker van de aanmoedigingen op Le Tolfe. Tibor Del Grosso style."

Zo werd het toch een debuut dat hij zich nog lang zal herinneren en maakte hij de fanatieke Italiaanse wielerfans nog wat gekker. Dat deed hij overigens ook op de Via Santa Catarina in Siena. Dat blijkt uit een video van Unibet Rose Rockets. Dat is nochtans een andere ploeg, maar ook daar is het respect groot voor wat hij laat zien.

Op een gegeven moment wordt de aandacht gevestigd op 'deze jongen'. Vervolgens komt Del Grosso in beeld die het publiek in een bocht bergop verwent een secondenlange wheelie. Del Grosso heeft zo op zijn eigen wijze indruk gemaakt. Als hij nog terugkeert naar de Strade, gaan de wielerfans hem zeker speciaal in het oog houden.





Tegelijkertijd heeft Del Grosso ook ondervonden wat een zware wedstrijd het is of geworden is. Als hij ooit in de voetsporen wil treden van ploegmaat Mathieu van der Poel, is er nog werk aan de winkel. Van der Poel won de Strade Bianche in 2021.