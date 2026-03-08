"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek
Foto: © photonews

34 jaar is Victor Campenaerts ondertussen, maar de motivatie is bijzonder groot. En ook het verlengen om dit jaar in de Vuelta een unieke trilogie neer te zetten.

Exit Simon Yates bij Visma Lease a Bike

Zijn leeftijd vormt voor Victor Campenaerts totaal geen probleem om nog van grote waarde te zien bij Visma Lease a Bike. In tegenstelling tot Simon Yates, die er onverwacht de brui aan gaf na het vorige seizoen.

“Ik kan daar enkel begrip voor opbrengen. Financieel moest er niks meer voor hem, als de intrinsieke motivatie dan weg is…”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Ondanks het feit dat Campenaerts goed zijn boterham verdient, houdt hij er geen exuberante levensstijl aan over, zo geeft hij nog mee.

“Ik koop geen dure T-shirts, horloges of auto's. Geld is voor mij geen drijfveer, maar mocht de motivatie weg zijn, stop ik ook. Ik heb echter nog tonnen motivatie”, klinkt het.

Trilogie van ritzege in de drie grote rondes

En voor 2026 heeft hij één grote wens, om een unieke mijlpaal te realiseren. “Als er nog een ding is wat mijn hart sneller zou doen slaan, is dat een ritzege in de Vuelta om de trilogie te vervolledigen.”

Lees ook... De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

Al is de selectie voor de Vuelta nog niet gemaakt en weet Campenaerts nog niet of hij in Spanje zal kunnen of mogen rijden. “Kan jij een goed woordje doen bij Wout (Van Aert, red.)?”, klinkt het nog bij Campenaerts.

