De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

Mathieu van der Poel was de grote afwezige in de Strade Bianche. Ook Thomas De Gendt heeft hierover zijn mening gegeven.

Toen Van der Poel in 2021 de Strade Bianche won, was dat een van de meest memorabele edities. We zagen klassieke renners als Van der Poel en Pidcock plots strijden tegen renners als Bernal en Gogl. Renners die anders niet in elkaars vaarwater kwamen, waren toen wel tegenstanders. Daarna is de Strade een zwaardere koers geworden.

Toch blijven er wel wat waarnemers in hun maag zitten met de niet-deelname van Van der Poel in de Strade Bianche. Had hij toch niet moeten meedoen? Die vraag werd in Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad, voorgelegd aan Thomas De Gendt. "Het is zijn keuze. Hij weet dat hij weinig kans maakt", legt De Gendt de vinger op de wonde.

De Gent haalt hoogtemeters aan

Het zit 'm dus vooral in de verwachtingen die gekoesterd kunnen worden. Als Van der Poel niet kan winnen, vermindert de interesse. "In de Ronde van Vlaanderen doet hij wel mee." De Gendt stipte Vlaanderens Mooiste aan als een koers met ook veel hoogtemeters. Dat zijn er echter maximaal 2500, terwijl het in de Strade ruim boven de 3500 gaat.

"Het is een andere manier van klimmen. Ik denk dat de Strade nog altijd anders is, gewoon omdat het op grind is. Er zijn de hoogtemeters, maar de wegen waar je op rijdt zijn nog altijd in het voordeel van Mathieu. Hij heeft meer dat grondgevoel", denkt De Gendt. Van der Poel zou dus in staat moeten zijn om zijn technische aanleg te tonen.

Onvoldoende aantrekkingskracht voor Van der Poel

Lees ook... De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?›

Dat zou hem een eind ver moeten brengen in de Strade Bianche, maar het is blijkbaar toch onvoldoende als aantrekking om hem aan de start te krijgen. Ook Thijs Zonneveld heeft nog eens uitgelegd waarom Van der Poel volgens hem verstek gaf.