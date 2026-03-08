🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

Soms krijg je ook gekke toestanden in de koers. Vraag dat maar aan de Belg die zijn eerste UCI-zege behaalde in de Ster van Zwolle. Mathis Avondts zal vooral zijn overwinning onthouden, maar de koers zal bijblijven door een andere reden.

De aandacht van het internationale wielrennen ging zaterdag voornamelijk naar de Strade Bianche, maar ook in Nederland is er gekoerst. Bij onze noorderburen stond immers de Ster van Zwolle op het programma, een wedstrijd van 1.2-niveau. Er werd iets meer dan 190 kilometer gereden, van en naar Zwolle, in de provincie Overijssel.

Met iets meer dan dertig kilometer te gaan liep het echter uit de hand. Dat tonen de beelden die Kelvin Dekker, de ploegleider van Movistar, online heeft geplaatst. Hij heeft meteen ook een vraag voor de UCI. "Hey, UCI, hebben we ook al rode kaarten?" In 2025 zijn de gele kaarten ingevoerd in het wielrennen, om de veiligheid te vergroten.

Deze keer vroeg een actie van een wielrenner wel om een strengere straf dan een gele kaart. We zien op de beelden hoe vooraan in de koers Kiaan Watts zijn collega Marijn Maas opzoekt en hem heel bewust ... een vuistslag op zijn helm geeft. Oké, het was ergens misschien nog wel ingehouden, maar toch ook gewoon not done!

De Nieuw-Zeelander van het NSN Development Team liet zich niet van zijn beste kant zien. Uiteraard is dit niet zonder gevolgen gebleven. Watts werd door de jury uiteraard gediskwalificeerd. Daarnaast zal er waarschijnlijk ook heel wat imagoschade aan hem blijven plakken. Hij zal altijd bekend zijn als de renner die zijn collega een slag gaf.





Mathis Avondts wins Ster van Zwolle, his first ever UCI winhttps://t.co/4E9i7te3Gk pic.twitter.com/estPxAPUS3 — Eemeli (@LosBrolin) March 7, 2026

Daarna werd de finale nog afgehaspeld en de koers mondde uit in een massasprint. De 22-jarige Mathis Avondts (bovenaan op de foto de man in het groen) van Parkhotel Valkenburg spurtte naar zijn eerste UCI-overwinning.