Thibau Nys toont klasse met hartverwarmend gebaar: "Hij heeft veel voor mij betekend"

Een knap gebaar van Thibau Nys. Hij was naar Oostmalle afgezakt en had daar een goede reden voor. Hij was er om zijn afscheidnemende ploegmaat Lars van der Haar te ondersteunen.

Nochtans stond Nys niet op de deelnemerslijst voor de Sluitingsprijs. Zijn veldritcampagne eindigde met een derde plaats op het WK veldrijden in Hulst, begin deze maand. Bij Sporza hadden ze Nys toch opgemerkt langs de kant van het parcours van de cross in Oostmalle. Zijn aanwezigheid had uiteraard alles te maken met Van der Haar.

De Nederlandse crosser eindigde in oktober 2025 al aan dat hij na dit seizoen een punt zou zetten achter zijn loopbaan. Nys en Van der Haar zijn jarenlang ploegmaats geweest. Nys was dan ook met de fiets naar Oostmalle gekomen. Hij was net te laat om de start mee te pikken, maar ging Van der Haar nog volop aanmoedigen.

Thibau Nys vol lof over Van der Haar

Het is een veelzeggende actie. Nys heeft alleen maar mooie woorden over voor de 34-jarige Van der Haar. Met veel spontaniteit kwam Nys hierover uit de hoek. "Wat voor een ploegmaat Lars is geweest? Oh, ongelooflijk. Net zoals de andere ploegmaats zou ik er een boek over kunnen schrijven. Dat zou een heel positief verhaal zijn."

De buitenwereld heeft daar niet altijd zicht op, wie voor wie een belangrijke rol vertolkt. Nys laat er geen greintje twijfel over bestaan: de steun van Van der Haar is wel wat waard geweest. "Hij heeft veel voor mij betekend", aldus Nys over de man die twee Europese titels op zijn palmares zette en een keer tweede werd op het WK.

Nys is weer aan het trainen

Overigens had Nys nog een persoonlijke update mee te delen: na zijn skivakantie is hij nu alweer een week terug aan het fietsen. Hij voelt dat de benen dus terug beter beginnen aanvoelen. Langzaam maar zeker zal Nys zich beginnen voorbereiden op het wegseizoen.