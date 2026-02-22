Van Gucht spreekt zich zonder aarzeling uit: "Het kan Van der Poel geen bal schelen"

Sinds het WK is hij niet meer in het veld opgedoken, maar de naam van Mathieu van der Poel is toch nog eens gevallen met betrekking tot de cross. Hij finisht het seizoen in principe niet bovenaan de UCI-ranking.

Het WK veldrijden in Hulst was meteen het slotakkoord van de veldritcampagne van Van der Poel. Sindsdien heeft hij geen veldrit meer gereden en ook in Oostmalle was hij er dus niet bij. Geen erg voor zijn ploeg Alpecin-Premier Tech, want Niels Vandeputte heeft zich de grote slokop getoond tijdens het laatste deel van het veldritseizoen.

Toen Vandeputte in de Sluitingsprijs in Oostmalle in vierde positie reed, had commentator Ruben Van Gucht het tijdens de VRT-uitzending over de belangen die op het spel stonden. Vandeputte moest sowieso beter doen dan die vierde plaats om de eerste plaats in te nemen op de UCI-rangschikking. Van Gucht gaf zo aan dat dit nog mogelijk was.

Van der Poel ligt niet wakker van UCI-ranking

Co-commentator Paul Herygers dacht ook wel dat de koppositie op de desbetreffende ranking Vandeputte zou interesseren. Bij Van der Poel zal dat uiteraard helemaal anders zijn en daar kon Van Gucht ook niet duidelijker over zijn. "Het kan Van der Poel geen bal schelen, hoewel hij dan elke wedstrijd heeft gewonnen", meent het sportanker.

Vervolgens onderstreepte Van Gucht dat Van der Poel ook veel minder crossen gereden heeft dan Vandeputte. Van der Poel heeft bij de meest recente versie van de UCI-rangschikking in het veldrijden als leider 2240 punten achter zijn naam staan. Dat zijn amper tien eenheden meer dan de 2230 punten van eerste achtervolger Vandeputte.

Vandeputte volgende week wellicht nieuwe leider

Dit was dus nog een kloof die Vandeputte nog kon overbruggen en dat moet door zijn zege in Oostmalle ook gebeurd zijn. Normaal gezien zal op dinsdag 24 februari de volgende ranking van het veldrijden door de UCI gepubliceerd worden.