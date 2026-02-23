Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Komend weekend gaat de koers echt weer van start. En dat betekent ook dat de motards weer van de partij zijn om de wedstrijden te begeleiden.

Motorbeveiliging in de koers

Afgelopen weekend kregen heel wat motards die meerijden in de koers een opfrissing van de regels. Zo zijn ze helemaal klaar voor het nieuwe wielerseizoen.

Vaak gaat het om vijftigers en zestigers die de koers begeleiden. “Dat is een probleem aan het worden, ja. Onze gemiddelde leeftijd is 55”, zegt voorzitter Chris Cleven van vzw Motorbeveiliging aan Het Nieuwsblad.

Er zijn nauwelijks jonge instromers. “Ze hebben geen interesse meer, en als ze het wel hebben vinden ze dat ze te weinig verdienen. Na ons zal het gedaan zijn. Mijn voorspelling: over een jaar of twintig gaan we koersen op gesloten parcours.”

Laag bedrag

De betaling is inderdaad een probleem. Wat ze krijgen om een dag mee te rijden is eigenlijk enkel maar wat zakgeld. “Het verschilt van koers tot koers, maar meer dan 60 euro zal het nooit zijn. Om acht uur lang vooral op te letten en geconcentreerd te blijven. Net genoeg geld om onze benzine te betalen.”



Velen zien het als een soort van hobby, niet meer dan dat. “Mijn vader was visser. Hij had hengels, netten en speciale kledij nodig. En op het einde gooide hij zijn vangst terug het water in en moest hij toch nog om tongskes naar de winkel”, besluit Cleven.