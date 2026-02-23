Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De lonen in het professionele wielrennen worden bepaald door internationale regels en duidelijke verschillen tussen categorieën. De financiële structuur varieert sterk naargelang het niveau waarop een renner actief is.

Minimumlonen opgelegd door de UCI

De internationale wielerunie hanteert vaste minimumbedragen voor renners in de hoogste divisies. In de WorldTour bedraagt het minimumloon voor een renner ongeveer 42.047 euro per jaar, of ongeveer 3.500 euro bruto per jaar, terwijl ProTeams een basisniveau rond 33.000 euro moeten garanderen. Deze drempels vormen het fundament van de contractuele zekerheid binnen het wielrennen.

Daarnaast gelden aparte voorwaarden voor renners die als zelfstandige actief zijn. Voor hen ligt het minimum hoger om het ontbreken van werkgeversbijdragen te compenseren. De regels moeten ervoor zorgen dat elke profrenner een stabiele basis heeft, ongeacht het type contract.

Jonge renners die hun eerste profcontract tekenen vallen dan weer onder een verlaagd instapniveau. Dat moet opleidingsploegen toelaten om talent door te laten groeien zonder dat de financiële druk te groot wordt. Deze regeling geldt doorgaans voor de eerste twee seizoenen.

Toplonen en aanvullende inkomsten

Aan de top van het peloton liggen de bedragen aanzienlijk hoger. Kopmannen die presteren in grote rondes of Monumenten onderhandelen contracten die in de miljoenen lopen. Hun waarde wordt bepaald door resultaten, zichtbaarheid en de punten die zij verzamelen voor hun ploeg.


Naast het vaste loon spelen ook premies een rol. Grote rondes keren aanzienlijke bedragen uit voor etappezeges, klassementen en eindwinst. Deze inkomsten worden vaak gedeeld binnen de ploeg, waardoor ook ondersteunende renners mee profiteren. En dan spreken we nog niet over sponsorcontracten die de toprenners afsluiten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

13:00
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

12:30
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

11:00
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

10:00
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

09:00
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

08:30
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

08:00
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

07:30
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

07:00
Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

21:30
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

20:00
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

17:30
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

16:45
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

16:30
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

16:00
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

15:00
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

14:00
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

13:30
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

22/02
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

22/02
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

22/02
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

22/02
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

22/02
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

22/02
Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

22/02
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

22/02
Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

22/02
"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

22/02
Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

21/02
Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

21/02
Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

21/02
Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

21/02
Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

21/02
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

21/02
Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

21/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Philippe Gilbert Tadej Pogacar Lars Van Der Haar Jasper Stuyven Thibau Nys Wout Van Aert Niels Vandeputte Marc Sergeant Sven Nys Christophe Laporte Filippo Ganna Jordi Meeus Thomas Pidcock Joris Nieuwenhuis Yves Lampaert Dylan Van Baarle Marc Reef Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved