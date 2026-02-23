Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

De lonen in het professionele wielrennen worden bepaald door internationale regels en duidelijke verschillen tussen categorieën. De financiële structuur varieert sterk naargelang het niveau waarop een renner actief is.

Minimumlonen opgelegd door de UCI

De internationale wielerunie hanteert vaste minimumbedragen voor renners in de hoogste divisies. In de WorldTour bedraagt het minimumloon voor een renner ongeveer 42.047 euro per jaar, of ongeveer 3.500 euro bruto per jaar, terwijl ProTeams een basisniveau rond 33.000 euro moeten garanderen. Deze drempels vormen het fundament van de contractuele zekerheid binnen het wielrennen.

Daarnaast gelden aparte voorwaarden voor renners die als zelfstandige actief zijn. Voor hen ligt het minimum hoger om het ontbreken van werkgeversbijdragen te compenseren. De regels moeten ervoor zorgen dat elke profrenner een stabiele basis heeft, ongeacht het type contract.

Jonge renners die hun eerste profcontract tekenen vallen dan weer onder een verlaagd instapniveau. Dat moet opleidingsploegen toelaten om talent door te laten groeien zonder dat de financiële druk te groot wordt. Deze regeling geldt doorgaans voor de eerste twee seizoenen.

Toplonen en aanvullende inkomsten

Aan de top van het peloton liggen de bedragen aanzienlijk hoger. Kopmannen die presteren in grote rondes of Monumenten onderhandelen contracten die in de miljoenen lopen. Hun waarde wordt bepaald door resultaten, zichtbaarheid en de punten die zij verzamelen voor hun ploeg.



Naast het vaste loon spelen ook premies een rol. Grote rondes keren aanzienlijke bedragen uit voor etappezeges, klassementen en eindwinst. Deze inkomsten worden vaak gedeeld binnen de ploeg, waardoor ook ondersteunende renners mee profiteren. En dan spreken we nog niet over sponsorcontracten die de toprenners afsluiten.