Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel
Foto: © photonews

De UAE Tour van Remco Evenepoel begon als een sprookje. Uiteindelijk draaide het uit op een verhaal dat onze landgenoot liefst anders had zien lopen.

Evenepoel maakt ambities niet waar in UAE Tour

Remco Evenepoel pakte in de UAE Tour uit met een nieuwe individuele zege. Hij was de beste in de individuele tijdrit, maar het liefst had onze landgenoot zich op een andere manier in de kijker gereden.

Bergop viel hij door de mand, waardoor hij zijn ambities om het eindklassement te winnen helemaal niet kon waarmaken. “Het was een rittenkoers met gemengde emoties voor Remco Evenepoel”, zegt Renaat Schotte bij Sporza.

De ambities lagen veel hoger. “Hij kwam hier om te winnen en reed een geweldige tijdrit, maar bergop ging het nadien minder. Hij strandde uiteindelijk op plaats 10 in de stand. Er is dus wat werk aan de winkel.”

Richting Ronde van Catalonië

Er volgen nu enkele dagen rust, maar daarna wordt er opnieuw volop getraind. Met één doel voor ogen: deze zomer schitteren in de Tour de France.

“Hij reist dan af naar de Canarische Eilanden om daar de klimconditie op te drijven met een hoogtestage op de Teide. De grote conclusie: Evenepoel kon het hier niet waarmaken, maar zal er alles aan doen om na die hoogtestage te winnen in de Ronde van Catalonië.”

