Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel
Niet Remco Evenepoel maar Isaac del Toro is de eindwinnaar geworden van de UAE Tour. Del Toro zag Evenepoel nog uitpakken met verrassende aanvallen in de slotrit.

Vooraf werd gedacht dat de rittenkoers in de Emiraten zou uitdraaien op een tweestrijd tussen Remco Evenepoel en Isaac del Toro. Slechts vijftig procent van deze verwachting is uitgekomen. Del Toro presteerde inderdaad op het niveau dat van hem verwacht werd. Evenepoel moest op de twee aankomsten bergop al vroeg de rol lossen.

Evenepoel heeft wel de verdienste dat hij zich niet zomaar bij de zaken heeft neergelegd. In de vlakke etappes heeft hij immers wel wat ondernomen. Dat deed hij een dag na zijn inzinking op Jebel Mobrah en ook de laatste rit liet Evenepoel niet zomaar voorbijgaan. Vlak na de start pakte Evenepoel uit met twee stevige aanvallen.

Del Toro verrast door aanvallen Evenepoel

Het heeft niet meer tot een ommekeer geleid, want de andere klassementsmannen wilden hem uiteraard niet laten rijden. Del Toro gaf zijn eindzege niet meer uit handen. Na afloop van de rittenkoers kon VTM NIEUWS hem wel vragen wat hij dacht van de acties van Evenepoel. "Ik was wel wat verrast door de aanvallen van Remco, ja."

Dat steekt het Mexicaanse toptalent van UAE Team Emirates-XRG dus niet onder stoelen of banken. "Ik dacht meteen: het zou weleens snel kunnen gaan en het zou de hele dag snel kunnen gaan." Del Toro had het met die inschatting juist, dan toch over het begin van de rit. Na Remco's aanvallen werd het verloop van de rit weer zoals verwacht.

Luitenant Pogacar wint UAE Tour

In elk geval is Del Toro daarna niet meteen bestookt. Het is logisch dat Red Bull nog geen verregaande conclusies wil verbinden aan de UAE Tour van Evenepoel. Anderzijds is het ook zo dat er niet gedacht moet worden aan het dichten van de kloof met Pogacar als de luitenant van de Sloveen ook al te sterk is.

World Tour
UAE Tour
Remco Evenepoel

