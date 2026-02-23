"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg
Foto: © photonews

Juan Ayuso pakte op de slotdag van de Ronde van de Algarve uit met een ritzege en de eindwinst. Jarno Widar bleef ontgoocheld achter.

Zevende plek in slotrit

Jarno Widar leek voor de buitenwereld een goede slotetappe te rijden. Hij eindigde zevende, op dertig seconden van de rit- en eindwinnaar Juan Ayuso.

“Ik reed met betonnen benen. Er zat niks op”, vertelt hij bij Sporza. “Als ze ‘s middags bij de start al pijn doen, weet je dat het moeilijk wordt. Qua resultaat is het niet slecht. Maar mijn gevoel is gewoon zó slecht dat ik er niet blij mee kan zijn.”

Het resultaat stemt hem best gelukkig, maar het gevoel helemaal niet. “Qua gevoel moet er heel veel frisheid inkomen of... Ik weet niet wat er echt scheelt. Hoe meer ik koers, hoe beter ik word”, klinkt het cliché.

Widar legt de lat bijzonder hoog

Widar hoopt alvast dat het klopt, maar voorlopig blijft hij bijzonder ontgoocheld achter. Een nuttige week in de Algarve wil hij het dan ook helemaal niet noemen. “Bwa, één van veel frustraties toch wel. Ik had gehoopt om hier goed te zijn, maar ja... spijtig”, besluit hij.

Widar is bijzonder hard in zijn zelfanalyse, maar dat komt omdat hij enorm hoge verwachtingen heeft en als die niet ingelost worden, dan is het bijzonder moeilijk. Afwachten wat dit seizoen voor hem en Lotto-Intermarché brengen...

