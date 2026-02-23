Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Soudal Quick-Step is begin dit jaar aan een nieuw tijdperk begonnen. Het is uitkijken hoe de ploeg zich zal profileren nu kopman Remco Evenepoel er niet meer bij is.

Geen Evenepoel meer bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step zal het vertrek van Remco Evenepoel ongetwijfeld hard voelen. “Het gat dat Remco Evenepoel achterlaat, is onmogelijk te vullen”, klinkt het bij Marc Sergeant in de wielerspecial van Het Nieuwsblad. “Kijk naar zijn palmares, een vervanger daarvoor bestaat niet.”

Al beseffen ze dat ook heel erg goed bij Soudal Quick-Step en kijken ze om hun ambities op een andere manier in te vullen. “Maar er is voldoende kwaliteit om het nu op andere terreinen waar te maken. Paul Magnier is een geweldig talent. Als hij in vorm is, rijdt hij in alle klassiekers mee vooraan.”

Tim Merlier is de grote man

De klassiekers worden het terrein waar Quick-Step moet scoren. Daarvoor deden ze ook de nodige transfers. “Met Stuyven en Van Baarle werden twee routiniers aangetrokken voor het klassieke werk. Het is een sterk collectief, dat moeten ze uitspelen. Overleven tot in de finale en hun overtal uitspelen, daar hebben ze de renners voor.”

Net als Evenepoel staat één renner boven alle anderen bij Quick-Step: Tim Merlier. “Als zijn knie goed zit, klop hem dan maar in de sprint, hé. Gent-Wevelgem is zijn droomkoers en die moet hij ook aankunnen”, besluit Sergeant.

