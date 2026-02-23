Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Wat een jaar heeft UAE Team Emirates achter de rug. Maar ook in 2026 werd de beste wielerploeg ter wereld nog beter doen.

Recordaantal zeges in één seizoen

95 overwinningen pakte Team UAE vorig jaar. De teller staat dit jaar ondertussen al op 15, maar sportief manager Matxin Fernandez gelooft erin dat een nieuw record mogelijk is, zonder enkel te focussen op de allerbeste renners.

Het vorige record van 85 zeges stond op naam van Columbia-HTC, in het jaar 2009 gereden, maar daar gingen ze vlot over. De century halen lijkt nu wel de drijfveer om nog beter te doen.

“100 is maar een getal. Het is voor mij belangrijk om meer te winnen dan vorig jaar. En ook liefst met één renner meer”, vertelt Matxin aan Sporza.

Winnen met Florian Vermeersch

De 95 zeges van vorig jaar werden geboekt met 20 renners. “We willen iedereen zijn kansen geven. We hebben sterke leiders, maar wonnen vorig jaar wel met 20 verschillende renners. Waarom zouden we dit jaar niet voor 21 moeten gaan?”



Eén van de namen die geen zege pakte was Florian Vermeersch. Hij zit in goede vorm en zou wel eens een kanshebber kunnen zijn voor de Omloop. “Waar kan ik tekenen?”, aldus Matxin. “Hij is een goede renner met een sterke mentaliteit. We willen proberen met hem een koers te winnen dit jaar.”