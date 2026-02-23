Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar reed zondag in Brussel zijn laatste cross. Wat hij zal doen nu hij op pensioen gaat in het veldrijden is nog niet geweten.

Laatste cross voor Van der Haar

Met een dertiende plek nam Lars van der Haar afscheid van het seizoen. “Het is allemaal een beetje gek. Maar het stopt natuurlijk eens ergens”, vertelde hij na afloop van de cross aan Sporza.

Van der Haar maakte eerder bekend dat hij er na dit seizoen mee zou ophouden. “Ik heb een mooie periode gehad, mooie wedstrijden gereden en gewonnen. Het is prima zo”, gaat de Nederlander verder.

Geheimzinnig over de toekomst

Hij blikte al even vooruit op de komende maanden. Hij werd vorige week voor de tweede keer papa. “Rusten, heel veel rusten. En lekker genieten met het gezinnetje”, schetst hij de plannen.

Binnenkort zal hij bekendmaken wat hij na zijn veldritpensioen zal doen. “Ergens rond de zomer zal ik met iets nieuws beginnen. Ik zou het graag bekendmaken, maar ik moet er nog mee wachten.”

Voorlopig doet de Nederlander er nog bijzonder geheimzinnig over. “Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik een mooie link behoud met het fietsen”, besluit hij.