Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Dit weekend gaat het wielervoorjaar echt van start met de Omloop Het Nieuwsblad. Het is uitkijken in welke vorm Wout van Aert al zit.

Voorbereiding van Van Aert was niet ideaal

De winter van Wout van Aert werd ontsierd door het breukje dat hij in het veldrijden opliep. Opnieuw verliep de voorbereiding op een seizoen niet volgens wens, maar met een blessure.

“Het kan niet anders of dat moet mentaal zwaar zijn. Vooral de optelsom baart mij zorgen”, is Philippe Gilbert heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. En dat is niet bevorderlijk voor de prestaties.

“Het was voor hem altijd al moeilijk om Van der Poel te kloppen na een wedstrijd van zes uur. Door zijn knieperikelen is zijn sprint intussen ook niet meer zo goed als vroeger. En daar komt nu weer dit bovenop…”, klinkt het bij de ex-renner.

Gilbert vraagt zich ook af of Van Aert wel de absolute kopman zal zijn. Met Matthew Brennan heeft Visma Lease a Bike er ook een heel sterke renner bij die zich maar al te graag wil laten zien. En dat zou wel eens in het nadeel van onze landgenoot kunnen spelen.

Koers cadeau doen aan ploegmaat

“Al denk ik niet dat een concurrent in eigen ploeg voor Van Aert per se een probleem is. Als iemand mag zeggen dat hij een teamplayer is, dan wel Van Aert. Hij werkt graag voor zijn ploegmaats. Misschien zelfs te graag”, klinkt het bij Gilbert.



Hij denkt dan automatisch terug aan de editie van Gent-Wevelgem die Van Aert cadeau deed aan Laporte. “Ik zou het persoonlijk nooit gedaan hebben. En ik weet ook niet of hij het ooit opnieuw zou doen. Iemand zou Van Aert eens moeten vragen of hij er intussen geen spijt van heeft”, besluit Gilbert.