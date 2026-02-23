📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

Voor de liefhebbers van de hype onder de wielerdisciplines belichten we graag een fiets van CUBE. Het Duitse merk is overigens al wel verbonden met enkele takken uit de wielersport.

Recent is de naam CUBE vooral in het nieuws gekomen als onderdeel van de crossploeg van Joris Nieuwenhuis. De Nederlander zal volgend seizoen uitkomen voor Heizomat-Cube, de ploeg waar ook subtoppers Mees Hendrikx en Kevin Kuhn al voor crossen. Nieuwenhuis koos uiteindelijk ook voor deze ploeg en niet voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

Fietsenfabrikant CUBE gaat ook in zee met Lucy-Charles Barklay. Hun overeenkomst is overigens verlengd tot 2030. Charles-Barklay is een Britse triatlete die op een CUBE vier wereldtitels veroverd heeft. De atlete behoort ook tot de stal van Red Bull, maar krijgt dus wel de vrijheid om het partnership met CUBE eveneens intact te houden.

CUBE-fiets leent zich tot het gravelbiken

De hierboven vernoemde namen zullen nog wel op andere fietsen rijden dan de fiets die wij u willen voorstellen. Die leent zich echter vooral tot het gravelbiken, een discipline die de laatste jaren een echte hype is geworden onder fietsers en wielrenners. Onder andere Jan Bakelants en Greg Van Avermaet kunnen in het gravelbike hun ding doen.

De NUROAD C:62 PRO FE van CUBE is hier ook uiterst geschikt voor. In het lichte frame is er ruimte gecreëerd voor brede banden, met maar liefst 45 millimeter inclusief spatborden. Het is een heel erg strakke fiets. Deze kan ook van stal gehaald worden voor een dagelijkse rit van en naar het werk, maar ook de gravelpaden kunnen opgezocht worden.

Fiets met opmerkelijke kleur


De aandrijving en de remmen worden haast volledig verzorgd door Shimano. De opmerkelijke kleur van deze fiets wordt vulcan' n' prism genoemd. Wie zich deze machine zou willen aanschaffen, telt hiervoor 2649 euro neer. 

