De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

In het nieuwe wielerjaar is het ook uitkijken naar Mathieu van der Poel. Waar de Nederlander echt zijn debuut zal maken is nog niet geweten.

Wat kan Van der Poel in 2026?

Mathieu van der Poel domineerde in 2025 het wielrennen samen met Tadej Pogacar. De vraag is of de Nederlander die lijn ook in 2026 kan doortrekken.

“De verwachtingen zijn opnieuw heel hoog”, opent Marc Sergeant zijn betoog in de wielerspecial van Het Nieuwsblad. En Alpecin-Deceuninck wil zich duidelijk laten gelden.

De doelen zijn heel erg goed afgebakend. “Een sterke ploeg met echte werkers die op alles mikt, behalve een klassement in grote rondes. Vorig jaar reden ze een geweldig voorjaar, als ze dat kunnen herhalen is hun jaar al geslaagd.”

En daarbij wordt vooral gekeken naar één naam: Mathieu van der Poel. “De vraag blijft: kan Mathieu van der Poel zijn niveau aanhouden? Dan zitten ze op rozen. Want de voorbije twee seizoenen was hij zo ongelofelijk sterk.”

Philipsen en Verstrynge aan het kanon

Al heeft de ploeg ook nog andere troefkaarten in handen en die zullen ze zeker ook uitspelen in dit nieuwe wielerjaar. Daar zitten ook twee Belgen bij, zo oordeelt Sergeant.



“Als Jasper Philipsen eens niet valt, schrijf hem dan ook maar op voor alle klassiekers. Voor de Waalse klassiekers mag Emiel Verstrynge vooruitgeschoven worden. Er zijn wel wat namen vertrokken, maar de Roodhoofts zijn ook goede recruiters”, besluit hij.