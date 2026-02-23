Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Na de UAE Tour buigen de analisten zich over de kwaliteiten van Evenepoel. Zijn de verwachtingen rond Remco Evenepoel bergop gewoon te groot?

Jip van den Bos benadrukt in de podcast In De Waaier dat klimmen niet het sterkste punt van Evenepoel is. "Ik vraag me af: wil hij niet te veel klimmer zijn? Hoe vaak hebben we hem zien winnen op een slotklim? Hij heeft het wel eens gedaan, maar het is niet de eerste keer dat we hem er doorheen zien zakken op de laatste klim."

Het is een argument waar Thijs Zonneveld het wel mee eens is. "Op het moment dat het heel steil en zwaar wordt, is hij gewoon niet extreem goed. Tenzij hij 100% procent is, zoals in de Tour van twee jaar geleden. Als hij op 98% rijdt tegen de echte klimmers uit de WorldTour, is hij vaak kwetsbaar", houdt Zonneveld Remco een spiegel voor.

Was winnen van UAE Tour wel realistisch?

Van den Bos vreest dat er in rittenkoersen van een week vaak niet genoeg tijdritkilometers zitten voor Remco. "Hoe realistisch is het om in de UAE Tour genoeg tijd te pakken in de tijdrit en de klimmen te overleven op 98%? Het is niet realistisch dat hij het idee geeft aan het publiek en zijn ploeg dat hij meedoet voor een klassement."

Evenepoel spreekt vaak zelf op voorhand uit dat het zijn ambitie is om het klassement te winnen en dat hoeft misschien niet. "Hij moet niet per se de indruk wekken dat hij de allerbeste klimmer is", vindt Van den Bos. Dan zou Evenepoel zijn ambities meer moeten laten afhangen van het parcours van bepaalde grote ronden en rittenkoersen.

Zonneveld raadt Evenepoel andere tactiek aan

Zonneveld denkt dat een tactische vraag ook aan de orde is. "Hij hoort bij de beste tien klimmers van het peloton, maar is vooral extreem goed in de tussenstukken tussen de beklimmingen. Als hij echt een grote ronde wil winnen tegen de hele goede klimmers, moet hij misschien een andere tactiek hanteren."