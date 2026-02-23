Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na de UAE Tour buigen de analisten zich over de kwaliteiten van Evenepoel. Zijn de verwachtingen rond Remco Evenepoel bergop gewoon te groot?

Jip van den Bos benadrukt in de podcast In De Waaier dat klimmen niet het sterkste punt van Evenepoel is. "Ik vraag me af: wil hij niet te veel klimmer zijn? Hoe vaak hebben we hem zien winnen op een slotklim? Hij heeft het wel eens gedaan, maar het is niet de eerste keer dat we hem er doorheen zien zakken op de laatste klim."

Het is een argument waar Thijs Zonneveld het wel mee eens is. "Op het moment dat het heel steil en zwaar wordt, is hij gewoon niet extreem goed. Tenzij hij 100% procent is, zoals in de Tour van twee jaar geleden. Als hij op 98% rijdt tegen de echte klimmers uit de WorldTour, is hij vaak kwetsbaar", houdt Zonneveld Remco een spiegel voor.

Was winnen van UAE Tour wel realistisch?

Van den Bos vreest dat er in rittenkoersen van een week vaak niet genoeg tijdritkilometers zitten voor Remco. "Hoe realistisch is het om in de UAE Tour genoeg tijd te pakken in de tijdrit en de klimmen te overleven op 98%? Het is niet realistisch dat hij het idee geeft aan het publiek en zijn ploeg dat hij meedoet voor een klassement."

Evenepoel spreekt vaak zelf op voorhand uit dat het zijn ambitie is om het klassement te winnen en dat hoeft misschien niet. "Hij moet niet per se de indruk wekken dat hij de allerbeste klimmer is", vindt Van den Bos. Dan zou Evenepoel zijn ambities meer moeten laten afhangen van het parcours van bepaalde grote ronden en rittenkoersen.

Zonneveld raadt Evenepoel andere tactiek aan

Lees ook... Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"
Zonneveld denkt dat een tactische vraag ook aan de orde is. "Hij hoort bij de beste tien klimmers van het peloton, maar is vooral extreem goed in de tussenstukken tussen de beklimmingen. Als hij echt een grote ronde wil winnen tegen de hele goede klimmers, moet hij misschien een andere tactiek hanteren." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
UAE Tour
Thijs Zonneveld
Jip Van Den Bos
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

19:00
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

10:00
Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

16:00
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

07:00
Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

18:30
Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

18:00
Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

16:30
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

15:00
Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

14:00
De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

13:30
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

09:00
Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

13:00
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

12:30
Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

12:00
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

11:00
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

08:30
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

08:00
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

07:30
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

22/02
Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

21:30
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

22/02
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

22/02
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

22/02
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

22/02
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

22/02
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

22/02
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

22/02
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

22/02
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

22/02
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

22/02
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

22/02
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

21/02
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

22/02
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

22/02
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

22/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Philippe Gilbert Wout Van Aert Marc Sergeant Christophe Laporte Lars Van Der Haar Niels Vandeputte Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Sven Nys Thibau Nys Thomas Pidcock Andrey Amador Bikkazakova Joris Nieuwenhuis Marc Reef Tiesj Benoot Tim Merlier Oliver Naesen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved