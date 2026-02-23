Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

Tom Pidcock zat met enkele frustraties opgescheept. Desondanks is het hem gelukt om zijn visitekaartje voor de Omloop af te geven.

In de Vlaamse seizoensopener van komende zaterdag mogen we Pidcock ook aan de start verwachten. Zijn weg daarnaartoe verliep langs een hoogtestage, deelname aan twee Spaanse eendagskoersen en het rijden van de Ruta del Sol. Pidcock soleerde naar winst in de slotrit van de Ruta del Sol, waardoor hij nog derde eindigde in het klassement.

Pidcock had echter het gevoel dat er veel meer in zat, onthult hij op de site van Pinarello Q36.5. "Ik was heel gefrustreerd aan het geraken. We hebben zo hard getraind deze winter, met zoveel toewijding. We zijn naar Chili geweest. We hebben zo veel arbeid verricht en dan lieten we hier enkele kansen liggen", oordeelde het uithangbord van de ploeg.

Pinarello Q36.5 las het parcours niet perfect

De Brit was dus best wel streng over enkele beslissingen in de loop van de Ruta del Sol. "We maakten verkeerde inschattingen over het parcours. Het verliep niet perfect. We hebben het algemeen klassement losgelaten en ik raakte gefrustreerd door de gemiste kansen." Het einde van de rittenkoers kwam stilaan ook in zicht.

Zo dreigde Pinarello Q36.5 af te druipen met lege handen, maar Pidcock zorgde op de slotdag alsnog voor de eerste overwinning van het seizoen. Deze keer hebben ze het niet laten liggen. "We hebben onze kans gegrepen. De ploeg deed het uitstekend, ik maakte het af. Dit maakt het het allemaal wel waard", geeft Pidcock toe.

Doet Pidcock beter dan vijfde plek in de Omloop?



Pidcock hoeft zeker niet aan zichzelf te twijfelen, dat is in die laatste etappe van de Ruta del Sol wel duidelijk geworden. Het wordt nu uitkijken wat het wordt in de Omloop. Een vijfde plaats is voorlopig in die wedstrijd zijn beste notering.