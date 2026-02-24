Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

Cian Uijtdebroeks vertrok deze winter bij Visma Lease a Bike. Het is al de tweede keer dat onze landgenoot van ploeg verandert.

Uijtdebroeks naar Movistar

Het was toch wel een kleine verrassing toen Cian Uijtdebroeks aankondigde dat hij opnieuw van ploeg veranderde. Nu ruilde hij Visma Lease a Bike in voor Movistar.

“Een typisch Spaanse ploeg. Ze rijden hun wedstrijden, het Vlaamse werk interesseert hen minder. Het zal vooral in de rondes te doen zijn, waar Cian Uijtdebroeks dan wel zijn gading vindt”, vertelt Marc Sergeant in de wielerspecial van Het Nieuwsblad.

Onze landgenoot is dan ook een van de weinige redenen waarom we Movistar zouden volgen, aldus de analist. Hij kijkt alvast uit wat Uijtdebroeks daar voor elkaar kan krijgen.

“Benieuwd of hij daar vindt wat hij zoekt. Bij Visma was het ondenkbaar dat Uijtdebroeks kopman zou zijn, bij Movistar is er niemand die in zijn weg rijdt”, gaat Sergeant verder.

Voor de leeuwen gooien in de Tour de France

Hij zou Uijtdebroeks ook niet sparen en helemaal voor de leeuwen gooien. “Ik zou hem uitspelen in de Tour en hem laten ontdekken hoe moeilijk het daar is. Met deze bezetting moet dat kunnen.”





Want Movistar heeft nog altijd meer in huis dan enkel onze landgenoot. “Enric Mas rijdt er ook nog steeds, maar het zal er volgens mij nooit uitkomen. Iván Romeo lijkt me hun man voor de toekomst”, besluit Sergeant.