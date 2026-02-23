Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dit jaar reed hij nog geen koers, maar we kunnen ervan uitgaan dat Tadej Pogacar weer de heerser van het peloton zal zijn. Antonio Tiberi denkt wel dat Isaac del Toro op termijn nog groter kan worden.

Deze verregaande uitspraak doet Tiberi op de officiële site van de UAE Tour, nadat hij met Del Toro in deze rittenkoers strijd leverde voor de eindzege. Na de eigen ritzege op Jebel Mobrah ging Tiberi aan de leiding. Op Jebel Hafeet kwam hij slechts als vierde over de streep. In het eindklassement kwam hij 20 seconden tekort tegen Del Toro.

Na een week koersen was het verschil tussen de twee dus al bij al behoorlijk klein. Dat houdt Tiberi niet tegen om laaiend enthousiast te zijn over de capaciteiten van zijn Mexicaanse collega. "Isaac del Toro is een grote kampioen. Hij kan misschien zelfs groter worden dan Tadej Pogacar", maakt Tiberi de vergelijking tussen de twee ploegmaats.

Verwijzing naar tweede plek Del Toro in Giro

Dat is wel een hele grote sprong en het zijn dan ook hele grote woorden. Voorlopig hoeft Del Toro daar nog niet aan te denken, maar het is Tiberi menens met zijn lof voor de winnaar van de UAE Tour. "Iedereen zag al hoe hij vorig jaar op superjonge leeftijd bijna de Giro won." Na een tactisch steekspel ging Simon Yates met de zege aan de haal. 

De mooie woorden van Tiberi over Del Toro zijn ergens ook wel een reflectie over zichzelf. Als Del Toro toch zo'n groot talent is, is het veelbelovend dat Tiberi met hem de strijd kon aangaan in de Emiraten. "Als ik zelf het goede gevoel in de benen behoud, kan ik ambitieus zijn voor de rest van het seizoen", blikt de Bahrein-renner vooruit.

Vergelijking met Pogacar terecht?


De Italiaan haalt terecht aan dat Del Toro met zijn 22 lentes een hele mooie toekomst voor zich heeft. Om even goed of zelfs beter dan Pogacar te doen, dat is wel heel veel gevraagd. Uiteindelijk kan enkel de toekomst duidelijk maken of dit realistisch is. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Antonio Tiberi
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

17:00
Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

16:00
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

15:00
Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

14:00
De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

13:30
Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

13:00
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

12:30
Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

12:00
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

11:00
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

10:00
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

09:00
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

08:30
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

08:00
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

07:30
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

07:00
Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

21:30
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

20:00
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

17:30
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

22/02
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

22/02
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

22/02
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

22/02
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

22/02
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

22/02
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

22/02
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

22/02
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

22/02
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

22/02
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

22/02
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

22/02
Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

21/02
Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

22/02
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

22/02
Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

22/02
"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

22/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Philippe Gilbert Lars Van Der Haar Thibau Nys Marc Sergeant Christophe Laporte Niels Vandeputte Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Wout Van Aert Sven Nys Mads Pedersen Jonathan Milan Antonio Tiberi Filippo Ganna Jordi Meeus Thomas Pidcock Yves Lampaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved