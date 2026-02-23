Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Dit jaar reed hij nog geen koers, maar we kunnen ervan uitgaan dat Tadej Pogacar weer de heerser van het peloton zal zijn. Antonio Tiberi denkt wel dat Isaac del Toro op termijn nog groter kan worden.

Deze verregaande uitspraak doet Tiberi op de officiële site van de UAE Tour, nadat hij met Del Toro in deze rittenkoers strijd leverde voor de eindzege. Na de eigen ritzege op Jebel Mobrah ging Tiberi aan de leiding. Op Jebel Hafeet kwam hij slechts als vierde over de streep. In het eindklassement kwam hij 20 seconden tekort tegen Del Toro.

Na een week koersen was het verschil tussen de twee dus al bij al behoorlijk klein. Dat houdt Tiberi niet tegen om laaiend enthousiast te zijn over de capaciteiten van zijn Mexicaanse collega. "Isaac del Toro is een grote kampioen. Hij kan misschien zelfs groter worden dan Tadej Pogacar", maakt Tiberi de vergelijking tussen de twee ploegmaats.

Verwijzing naar tweede plek Del Toro in Giro

Dat is wel een hele grote sprong en het zijn dan ook hele grote woorden. Voorlopig hoeft Del Toro daar nog niet aan te denken, maar het is Tiberi menens met zijn lof voor de winnaar van de UAE Tour. "Iedereen zag al hoe hij vorig jaar op superjonge leeftijd bijna de Giro won." Na een tactisch steekspel ging Simon Yates met de zege aan de haal.

De mooie woorden van Tiberi over Del Toro zijn ergens ook wel een reflectie over zichzelf. Als Del Toro toch zo'n groot talent is, is het veelbelovend dat Tiberi met hem de strijd kon aangaan in de Emiraten. "Als ik zelf het goede gevoel in de benen behoud, kan ik ambitieus zijn voor de rest van het seizoen", blikt de Bahrein-renner vooruit.

Vergelijking met Pogacar terecht?



De Italiaan haalt terecht aan dat Del Toro met zijn 22 lentes een hele mooie toekomst voor zich heeft. Om even goed of zelfs beter dan Pogacar te doen, dat is wel heel veel gevraagd. Uiteindelijk kan enkel de toekomst duidelijk maken of dit realistisch is.