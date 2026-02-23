Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

Het lijkt er steeds meer op dat Wout van Aert niet meer van idee verandert en vermoedelijk de keuze maakt om de Omloop en de Samyn te rijden. Dat zou betekenen dat hij past voor Kuurne-Brussel-Kuurne.

Bij de voorstelling van zijn programma werd meteen duidelijk dat Van Aert aan zijn wegseizoen zou beginnen in de Omloop op 28 februari. Over de dagen hierna werd nog met geen woord gerept door zijn ploeg. Verschillende mediums hebben wel al gemeld dat Van Aert zou meedoen aan de Samyn en niet aan Kuurne-Brussel-Kuurne.

Dat vermoeden wordt nu opnieuw bevestigd door de voorlopige startlijsten die First Cycling bemachtigd heeft. Zoals verwacht prijkt Van Aert op de startlijst van de Omloop. De verwachting is dat Edoardo Affini, Matthew Brennan, Per Strand Hagenes, Timo Kielich, Christophe Laporte en Axel Zingle zaterdag zijn ploegmaats zullen zijn.

Laporte na val nog een vraagteken

Dat zou dan wel moeten betekenen dat Laporte goed hersteld is van zijn valpartij in de Ruta del Sol. Volgens ploegleider Marc Reef viel het al bij al nog mee. Voor Kuurne-Brussel-Kuurne is er van Van Aert dan weer geen spoor op de voorlopige startlijst. De Italianen Fiorelli en Mattio zouden komen meedoen, net als de Belg Van Kerckhove.

Volgende week dinsdag staat op 3 maart ook de Samyn Classic op het programma in ons land. Volgens Cycling Up To Date zou Van Aert wel op de startlijst staan voor deze wedstrijd. Zo lijkt het er steeds meer op dat hij deze wedstrijd verkiest boven Kuurne-Brussel-Kuurne, al moet de officiële communicatie van de ploeg nog altijd volgen.

Van Aert met jonge ploegmaats naar Samyn Classic


In elk geval krijgt Van Aert wellicht Niklas Behrens, Loe van Belle, Per Strand Hagenes, Christophe Laporte, Pietro Mattio en Aldo Tailleu aan zijn zijde in de Samyn Classic. Waarschijnlijk volgt de officiële bevestiging nu wel snel. 

