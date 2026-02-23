Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Door een valpartij en een ziekte zijn het voor Jonas Vingegaard zeker geen ideale eerste maanden in 2026. Toch is het bekend in welke koers hij aan het seizoen begint.

Hij was eerst van plan om dat te doen in de UAE Tour van afgelopen week, maar die rittenkoers kwam dus te vroeg voor de Deen. De volgende wedstrijd op zijn programma was de Ronde van Catalonië. Er wordt echter pas eind maart gekoerst in Catalonië en Vingegaard voelt zich blijkbaar toch fit genoeg om vroeger te beginnen.

Visma-Lease a Bike meldt op zijn sociale media dat Vingegaard Parijs-Nice toevoegt aan zijn programma. De Nederlandse formatie laat weten dat Vingegaard in maart aan de start zal staan in de 'Koers naar de Zon'. Na een streep te trekken door zijn deelname aan de UAE Tour, heeft Vingegaard volgens zijn ploeg snel de focus verlegd.

Jorgenson won vorig jaar

"Ik vind het spannend om opnieuw aan de start van Parijs-Nice te staan", verklaart Vingegaard hier zelf over. "Het is een prestigieuze koers met veel geschiedenis. Als ploeg hebben we er een titel te verdedigen", verwijst de tweevoudig Tourwinnaar naar de eindzege van ploegmaat Matteo Jorgenson vorig jaar. Vingegaard gaf toen op na een val.

🗓️ 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗻𝗴𝗲𝗴𝗮𝗮𝗿𝗱 𝗮𝗱𝗱𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀-𝗡𝗶𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿



Jonas Vingegaard will take the start in Paris-Nice in March. After having to cancel his participation in the UAE Tour due to a crash and illness, the double Tour de France winner quickly… pic.twitter.com/cDWlUJeD2i — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 23, 2026

Het begin van het nieuwe seizoen heeft dus ook wel wat uitdagingen met zich meegebracht. "Na mijn valpartij en mijn ziekte heb ik de nodige tijd genomen om te herstellen. Ik voel me nu weer klaar om opnieuw te koersen. Daar kijk ik naar uit, na een lange winter met trainingen." Vingegaard snakt dus naar enige vorm van competitie.





Vingegaard zoekt eerste eindzege in Parijs-Nice

Dat komt er binnenkort dus aan. Parijs-Nice begint op 8 maart en duurt tot en met 15 maart. Vingegaard kan proberen om op zoek te gaan naar zijn eerste eindzege ooit in Parijs-Nice, na de zeges van Jorgenson in de laatste twee edities.