Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne
Foto: © photonews

Succes komt niet zomaar uit de lucht vallen, ook niet voor een Mathieu van der Poel. Christoph Roodhooft ziet zijn pupil echter veel dingen beter doen dan in een eerdere fase in de carrière.

Roodhooft prees het doorzettingsvermogen en de gehele aanpak van Van der Poel tijdens een gesprek met Wieler Revue begin februari, na het WK veldrijden. "Ik vind dat hij veel dingen juister doet dan vroeger, en hij heeft weinig problemen om het vol te houden. Hij heeft een ongelooflijk goed evenwicht gevonden", stelde Roodhooft vast.

Dat is een belangrijke factor voor het door Van der Poel behaalde succes. Inspannen wanneer het nodig is, ontspannen wanneer het kan. "Sport neemt daarin een prominente plaats in. Hij is bereid opofferingen te doen, kan zichzelf tijdens trainingen onwijs veel pijn doen en is dat gevoel op een bepaalde manier gaan omarmen."

Cruciale rol voor omgeving Van der Poel

Het is niet zo dat Roodhooft de pluimen hiervoor op zijn eigen hoed steekt. "Die balans is in de eerste plaats volledig uit hemzelf gekomen, maar zijn omgeving en familie hebben daarin een cruciale rol gespeeld." Er is dus ook lof op zijn plaats voor Adrie van der Poel en Corinne Poulidor, de ouders van Mathieu, en voor vriendin Roxanne. 

Naast het fysieke heeft Van der Poel het dus ook op mentaal vlak prima voor elkaar. Dat is minstens even belangrijk om het allerhoogste in het wielrennen te blijven najagen. "Hij heeft een leven dat op alle vlakken in balans is. Dat straalt hij ook uit in zijn sport, want ik vind het ongelooflijk hoeveel rust hij behoudt", aldus Roodhooft.

Roodhooft voorstander van Omloop-deelname

Lees ook... De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?
Voorts is het nog wachten op een beslissing van Van der Poel over een al dan niet deelname aan de Omloop. Roodhooft liet eerder al optekenen dat hij het vorig jaar jammer vond dat Van der Poel de Omloop toen niet reed.

