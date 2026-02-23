Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Na de komst van Remco Evenepoel heeft Red Bull zoveel klassementsmannen dat daar alleen al een selectie mee gevormd kan worden. Bij het overlopen van het lijstje met ronderenners, zou je Daniel Felipe Martinez bijna uit het oog verliezen.

Vraag iemand om de klassementsrenner bij Red Bull-BORA-hansgrohe op te sommen en naast Evenepoel zullen ook nog Roglic, Lipowitz, Hindley en Pellizzari vernoemd worden. Laten we niet vergeten dat de nummer 2 uit de Giro van 2024 ook nog altijd in de ploeg rijdt. Dat is immers de 29-jarige Colombiaan Daniel Felipe Martinez.

De Zuid-Amerikaan beseft dat hij mogelijk een paar plaatsjes gezakt is in de pikorde. Desondanks zou hij er graag bij zijn in de Tour, verklapt hij aan El Tiempo. "Een plek in de Tour-selectie bemachtigen zal behoorlijk moeilijk zijn, maar de doelen van het team zijn duidelijk. Het belangrijkste doel is de Tour de France, en daar zijn we allemaal op gefocust."

Eenheid bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Evenepoel en Lipowitz zijn als co-kopmannen al verzekerd van een plekje in de Tour de France. Voor de overgebleven plaatsen moet er gestreden worden, maar in principe staat de Tour wel op het programma van Martinez. Die spreekt dat er sprake is van eenheid in de ploeg, ondanks de interne concurrentie. "We trekken allemaal aan hetzelfde zeel."

Het is voor Martinez logisch dat Evenepoel een groot stuk van de aandacht opeist. "Iedereen weet wie hij is. Hij heeft zijn potentieel bewezen en is sinds het begin van het seizoen de ster van de ploeg geweest. Het is duidelijk dat hij hier is om te winnen", heeft Martinez lof voor zijn nieuwe ploegmaat. Deze uitspraken werden wel gedaan voor de bergritten in de UAE Tour.

Martinez mee naar Tour de France?

Die vielen vanuit het standpunt van Evenepoel toch behoorlijk tegen. Hij zal er wel alles aan doen om in de Tour de France een betere versie van zichzelf te kunnen laten zien en dan is het maar de vraag of dat in de aanwezigheid van Martinez zal zijn.