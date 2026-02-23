Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na de komst van Remco Evenepoel heeft Red Bull zoveel klassementsmannen dat daar alleen al een selectie mee gevormd kan worden. Bij het overlopen van het lijstje met ronderenners, zou je Daniel Felipe Martinez bijna uit het oog verliezen.

Vraag iemand om de klassementsrenner bij Red Bull-BORA-hansgrohe op te sommen en naast Evenepoel zullen ook nog Roglic, Lipowitz, Hindley en Pellizzari vernoemd worden. Laten we niet vergeten dat de nummer 2 uit de Giro van 2024 ook nog altijd in de ploeg rijdt. Dat is immers de 29-jarige Colombiaan Daniel Felipe Martinez.

De Zuid-Amerikaan beseft dat hij mogelijk een paar plaatsjes gezakt is in de pikorde. Desondanks zou hij er graag bij zijn in de Tour, verklapt hij aan El Tiempo. "Een plek in de Tour-selectie bemachtigen zal behoorlijk moeilijk zijn, maar de doelen van het team zijn duidelijk. Het belangrijkste doel is de Tour de France, en daar zijn we allemaal op gefocust."

Eenheid bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Evenepoel en Lipowitz zijn als co-kopmannen al verzekerd van een plekje in de Tour de France. Voor de overgebleven plaatsen moet er gestreden worden, maar in principe staat de Tour wel op het programma van Martinez. Die spreekt dat er sprake is van eenheid in de ploeg, ondanks de interne concurrentie. "We trekken allemaal aan hetzelfde zeel."

Het is voor Martinez logisch dat Evenepoel een groot stuk van de aandacht opeist. "Iedereen weet wie hij is. Hij heeft zijn potentieel bewezen en is sinds het begin van het seizoen de ster van de ploeg geweest. Het is duidelijk dat hij hier is om te winnen", heeft Martinez lof voor zijn nieuwe ploegmaat. Deze uitspraken werden wel gedaan voor de bergritten in de UAE Tour.

Martinez mee naar Tour de France?

Lees ook... Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?
Die vielen vanuit het standpunt van Evenepoel toch behoorlijk tegen. Hij zal er wel alles aan doen om in de Tour de France een betere versie van zichzelf te kunnen laten zien en dan is het maar de vraag of dat in de aanwezigheid van Martinez zal zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Daniel Felipe Martinez Poveda
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

17:00
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

10:00
Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

16:30
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

07:00
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

15:00
Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

14:00
De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

13:30
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

09:00
Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

13:00
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

12:30
Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

12:00
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

11:00
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

08:30
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

08:00
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

07:30
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

20:00
Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

21:30
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

22/02
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

17:30
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

22/02
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

22/02
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

22/02
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

22/02
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

22/02
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

22/02
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

22/02
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

22/02
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

22/02
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

22/02
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

22/02
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

22/02
Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

21/02
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

21/02
Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

22/02
Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

22/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Philippe Gilbert Lars Van Der Haar Thibau Nys Marc Sergeant Christophe Laporte Niels Vandeputte Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Wout Van Aert Sven Nys Mads Pedersen Jonathan Milan Antonio Tiberi Filippo Ganna Jordi Meeus Thomas Pidcock Yves Lampaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved