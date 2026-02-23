Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel lijkt gezien zijn trainingsactiviteiten klaar voor wat komt. Of de Omloop ook in de plannen past, is twijfelachtig.

Van der Poel zou een week voor de start van de Omloop beslissen over zijn deelname, maar voorlopig houden hij en zijn ploeg Alpecin-Premier Tech de lippen stijf op elkaar. Ondertussen blijft Van der Poel in Spanje de benen prikkelen. Het is dus zeker niet dat hij stilzit. Op basis van zijn meest recente trainingsrit zou hij er alvast klaar voor zijn.

Van der Poel zet zelf geen fietstrainingen op Strava, maar uit de data van zijn trainingsmaat Freddy Ovett kunnen we ook iets leren. Ovett plaatste maandag bij de gegevens van een fietstocht een foto van zowel zichzelf als van Mathieu van der Poel. De twee vaste trainingspartners zijn dus opnieuw met elkaar op pad geweest.

Van der Poel beklimt bekende col

Dat is gebeurd in Dénia. "Je rijdt hier altijd meer", schrijft Ovett erbij. Nochtans is het niet de afstand van de training die opvallend is. Dat viel nog mee: het werd een training van 157,5 kilometer. Ze hebben onderweg wel onder meer de Coll de Rates beklommen. Het werd een pittige trainingstocht met een hoogteverschil van 2695 hoogtemeters.

Hierdoor hebben Van der Poel en Ovett voor deze trainingstocht alleen al 4 uur en 51 minuten op de fiets gespendeerd. De vraag is nu: was dit een van de laatste inspanningen van Van der Poel tijdens deze trainingsperiode en neemt hij weldra het vliegtuig richting België? Of blijft hij toch nog wat langer in Spanje vertoeven?

Voorlopig geen Van der Poel op startlijst Omloop

Lees ook... Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"
Van der Poel ontbreekt alvast op de voorlopige startlijst voor de Omloop van First Cycling. Het is niet duidelijk of we hier belang aan moeten hechten, maar er staan dus wel degelijk zeven andere renners op. Groves, Bayer, Belmans, Geens, Planckaert, Riesebeek en Sénéchal zouden volgens deze lijst Alpecin-Premier Tech vertegenwoordigen. 

