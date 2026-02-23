Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

Zelfs onder de toppers is er een groot verschil in benadering van koersen. Wat Van der Poel doet, is heel anders dan wat Evenepoel doet. Misschien kan die laatste wel wat leren van de Nederlander, oppert oud-wielermanager Gérard Bulens.

De man die jarenlang aan het hoofd stond van wielerploegen buigt zich in de podcast On connait nos classiques over Evenepoel. Het kwam als een verrassing dat die in de UAE Tour geen hoger niveau haalde bergop. "Hij heeft al zes koersen gewonnen en toonde een goede vorm, maar wel in koersen van een minder hoog niveau."

Er is nog een verschil tussen die eerdere koersen en de WorldTour. "Ik denk dat het probleem van Remco is dat hij over meerdere cartouches moet beschikken als het tempo omhoog gaat in het hooggebergte. Dat is zijn enige zwakte. Ik ben geen helderziende, maar ik denk dat het altijd moeilijk zal zijn om op hetzelfde tempo als Pogacar, Vingegaard, Del Toro, Seixas en enkele anderen naar boven te rijden."

Bulens niet zeker of Evenepoel Tourzege moet nastreven

Analisten als Thijs Zonneveld en Jip van den Bos stelden zich al vragen bij het verwachtingspatroon. Bij Bulens horen we toch een soortgelijk geluid. "Moet Evenepoel echt op zoek gaan naar de eindzege in de Tour en wachten op het moment dat er enkelen niet op de afspraak zijn?" Evenepoel zou dus het geluk moeten hebben dat sommigen een steek laten vallen.

"Is het niet beter om een houding aan te nemen zoals Van der Poel, die niet absoluut een overwinning in de Tour wil, maar die er plezier in beleeft om eens een dag het geel te dragen en klassiekers wint? Als Remco die kant opgaat, met meer rittenkoersen van een week die zich minder in het hooggebergte afspelen, dan gaat hij een buitengewone carrière uitbouwen", is Bulens zeker.

Evenepoel zou meer klassiekers kunnen rijden

Evenepoel heeft zijn capaciteiten in eendagskoersen uiteraard al meermaals getoond. Naast kampioenschappen kwam dit vooral tot uiting in Luik-Bastenaken-Luik, maar Evenepoel zou wel meer klassiekers kunnen rijden.