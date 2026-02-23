Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Laura Verdonschot heeft op 29-jarige leeftijd een punt gezet achter haar veldritcarrière. Dat deed ze noodgedwongen, door precies dezelfde problemen als Eli Iserbyt.

Afscheid van Laura Verdonschot

Met een zeventiende plaats in Oostmalle nam Laura Verdonschot afscheid van het veldrijden. Een mooie carrière, maar die stopt bruusk en voortijdig door een probleem met de bekkenslagaders.

Zij trainde al eventjes niet meer, om haar lichaam de nodige rust te geven. “Het was zwaar, maar ik had niks anders verwacht”, vertelt ze met een glimlach bij Sporza.

“Als je niet meer op de fiets kruipt, is dit gewoon heel lastig. Misschien had ik nog iets dichter kunnen eindigen, maar ik vond het fijn om samen met mijn ploeggenote over de streep te komen. Dat neem je mee voor het leven”, gaat onze landgenote verder.

Nieuwe carrière bij Defensie

Haar hoogtepunt was naar eigen zeggen de vijfde plaats op het WK in Tabor in 2024. “Dat was voor mij het bewijs dat ik internationaal meekon als mijn lichaam in orde was. Het is alleen jammer dat dat er niet elk jaar uitgekomen is. Misschien had er iets meer ingezeten.”



Nu is het tijd voor iets nieuws. De ex-veldrijdster gaat op 4 maart aan de slag bij Defensie. “Ik moet eerst 10 maanden opleiding volgen, dus dat wordt nog een pittig jaar. Maar dat hoort erbij. Ik heb er zin in en ik ben er klaar voor”, besluit ze.