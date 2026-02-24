Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen

De voorbije weken leek Valentine Besard de nieuwe grote vlam van Ruben Van Gucht te worden. Tot hij nu aankondigde weer vader te worden.

Ruben Van Gucht verwacht tweede kind met Charlotte Van Looy

Vorige week vertoefde Ruben Van Gucht samen met de amper 20-jarige Valentine Besard nog in Athene, maar dit weekend deelde de sportjournalist dat hij weer vader wordt, met zijn ‘oude’ vlam Charlotte Van Looy.

In HUMO vertelt Valentine dat ze elkaar leerden kennen op een awardshow in Knokke. “Hij zag meteen potentieel in mij”, vertelt Valentine. “Ik vertelde hem hoe moeilijk het is om hogerop te geraken in de modellenwereld. Hij zei meteen: ‘Ik ga je helpen.’”

Ze trok met Van Gucht naar andere shows waar hij een plus-one nodig had. Van grote liefde is geen sprake. “Heeft iemand ons al in het openbaar zien kussen? Bestaat daar één foto van? Nee. Wij zijn de beste vrienden.”

Valentine zet Van Gucht voor dilemma

Toch geeft ze toe dat ze wel meer wil, maar voorlopig is nog niet duidelijk wat er nu tussen hen gaande is. “Ik ben nog maar 20 en wil genieten van het leven. Natuurlijk wist ik al langer dat Ruben gescheiden is van Blanka. Maar hoe het nu tussen ons zit, dat zoeken we nog uit.”



Een relatie met Van Gucht, dat moet kunnen. “Ik sluit niet uit dat het in de toekomst iets kan worden. En als dat gebeurt, is het niet de bedoeling dat ik één van de vrouwen ben. Dan is het de bedoeling dat het met de rest wordt afgesloten”, besluit Valentine.