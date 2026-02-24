Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

Jasper Philipsen kreeg in de Ronde van de Algarve twee kansen om een ritzege te pakken. Dat lukte echter niet voor onze landgenoot.

Geen zege voor Philipsen in de Algarve

Bij Alpecin-Premier Tech liggen ze er niet wakker van dat Jasper Philipsen nog geen ritzege wist te pakken in de Ronde van de Algarve. Dat vertelde ploegleider Frederik Willems aan WielerFlits.

“De sprints waren zeker niet onder verwachting”, klinkt het. “We hadden wel gehoopt op ritwinst, dat doe je altijd als je start met een van de leiders van de ploeg.”

Twee kleine details liepen echter mis om de overwinning te pakken. “Maar het zijn details die ook met dit peloton totaal anders konden verlopen zijn. Naar omstandigheden zijn we wel algemeen blij met hoe de week is gegaan”, gaat Willems verder.

Andere renners in de sprinttrein

Hij doet ook uit de doeken wat er fout liep. “In de eerste sprint was Kaden Groves zijn taak om Jasper zo dicht mogelijk bij de finish af te zetten. Hij kwam er goed uit, maar had niet gezien dat Jasper niet meer in het wiel zat. Arnaud De Lie was tussen de trein gekomen, wat jammer is maar zijn goed recht. Als Jasper daar in het wiel van Kaden had gezeten, wint hij meteen de eerste rit.”

Philipsen werd vierde en tiende in de sprints. Ook in de tweede sprintkans kwam er een andere renner tussen in de trein op een cruciaal moment. “Jasper moest een extra vroege inspanning leveren om eventueel nog te kunnen sprinten, maar hij had de benen niet meer. Wat ook logisch is op dit moment van het seizoen.”



Dat hypothekeert zijn kansen voor het openingsweekend zeker niet. Alles is volgens Alpecin-Premier Tech verlopen zoals het moet en de conditie zit precies waar ze die willen hadden.