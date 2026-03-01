Van der Poel maakt na kus met Roxanne een punt met zijn houding: "Hij liet zien: geen respect"

Mooi om na een zege gefeliciteerd te worden door je geliefde. Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels deelden een innig moment na zijn overwinning in de Omloop. Het viel Thijs Zonneveld vooral op wat Van der Poel daarna deed.

Zonneveld vestigt hier de aandacht op in de podcast In De Waaier. "Van der Poel gaf zijn vriendin een kus en toen draaide hij zich terug om. Van Dijke kwam binnen en wilde stoppen om Van der Poel te feliciteren. Hij maakte een soort oogcontact, maar Van der Poel keek naar de grond. Hij negeerde hem echt een beetje", was de indruk van Zonneveld.

Enkele seconden later bolde ook Florian Vermeersch over de streep en arriveerde hij bij de winnaar. "Daar dook Van der Poel meteen op af voor een knuffel. Dat is ook echt een beetje powerplay. Wat Van der Poel laat zien, is: "Van Dijke, je hebt niet gereden. Ik ga je mij niet laten feliciteren. Vandaag krijg je geen respect van mij." Vermeersch kreeg dat eens te meer.

Van der Poel uit respect voor Vermeersch

Van der Poel sprak na de koers in interviews ook zijn respect voor Vermeersch openlijk uit. Zonneveld vatte het dus ook als heel erg bewuste gebaren van Van der Poel die gelinkt waren aan wie het meeste had meegewerkt en wie dat niet deed. Nochtans komen Van der Poel en Van Dijke ook goed overeen: ze trainden afgelopen winter vaak samen.

Zonneveld denkt dat Van der Poel met zijn houding een signaal stuurt en brengt het in verband met de koersen waar Pogacar aan de start komt. "Jongens als Van der Poel en Pogacar rijden altijd. Ze hebben veel respect voor elkaar en dat willen ze ook in stand houden. Ze hebben elkaar ook nodig. Ze doen het over meerdere wedstrijden, het is lange termijnvisie."

Zonneveld verlangt naar meer tactisch steekspel

Zonneveld zelf kan de manier ook wel appreciëren waarop Van Dijke het speelde. De Nederlander van Red Bull kon erop wijzen dat zijn ploeg in de achtervolgende groep nog een spurter had met Meeus. Zonneveld zou graag hebben dat het tussen de grote namen soms wat tactischer gespeeld wordt.