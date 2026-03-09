Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

Vito Braet van Lotto-Intermarché heeft in de eerste etappe van Parijs-Nice net naast de ritzege gegrepen. In de sprint kwam hij nog sterk opzetten, maar hij strandde op plek twee.

Lotto-Intermarché gaf in de eerste etappe van Parijs-Nice de kans aan Vito Braet (25) om te sprinten voor de overwinning. Hij deed het goed onderweg en Braet kon zich zo opmaken om te sprinten voor de zege.

"Ik had een goede dag. Ik voelde dat ik niet snel verzuurde op de klimmetjes. Ik geraakte makkelijk boven", zei hij achteraf bij Sporza. "Dan was het zaak om in een goede positie de laatste bocht in te gaan."

Braet was de meterss aan het aftellen om zijn sprint in te zetten. Wellicht is hij net iets te laat aangegaan, waardoor hij een paar meter tekort kwam voor de overwinning. Tot zijn eigen verbazing kwam Braet heel dicht bij de overwinning.

Teleurstelling, maar ook tevredenheid bij Braet

"Dat is een heel goede uitslag, maar op dit moment ben ik misschien wel teleurgesteld. Ik kwam er met snelheid aan, ik denk dat het erin zat. Ik ben absoluut tevreden, maar voorlopig is er vooral het gevoel dat er meer in zat."



Maandag is er opnieuw een kans voor de sprinters in Parijs-Nice. "Ik denk dat het voor Milan Menten zal zijn. Ik ben niet de persoon met de meeste beensnelheid. Ik moet meer op de kracht sprinten", besloot Braet.