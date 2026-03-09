Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De eerste etappe van Parijs-Nice was voor Jonas Vingegaard ook de eerste koersdag van 2026. Veel plezier beleefde de Deen van Visma-Lease a Bike er echter niet aan.

Met zo'n twee weken vertraging is Jonas Vingegaard dan toch aan zijn seizoen begonnen. De Deen zou midden februari aan de start komen van de UAE Tour, maar moest door een val op training en ziekte afhaken. 

In Parijs-Nice maakte Vingegaard dan toch zijn eerste wedstrijdkilometers van 2026, zijn eerste sinds zijn opgave op het Europees kampioenschap in oktober vorig jaar. En dat beviel Vingegaard niet heel goed. 

Vingegaard kritisch voor parcours van Parijs-Nice

"Het was stressvol. Heel stressvol. Ik hoop dat niet al mijn wedstrijddagen dit jaar zo zullen zijn. Dan is het niet leuk meer", zei de Deen achteraf bij Feltet"Ik vond het parcours gewoon niet goed", ging hij verder.

"Ik vond het niet geschikt voor een WorldTour-wedstrijd. Slechte wegen, constant naar links en rechts, gaten in het wegdek. Vooral de laatste afdaling, die we drie keer hebben gereden, was niet goed genoeg voor een WorldTour-wedstrijd. Dit kan gewoon niet."

Lees ook... Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice
Vingegaard kwam er wel zonder kleerscheuren en tijdsverlies vanaf, hij rolde als 54ste over de streep. Maandag wordt er opnieuw gesprint in Parijs-Nice, dinsdag staat er een ploegentijdrit op het programma. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

09:00
'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

08:00
Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

07:30
Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

07:00
Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

21:30
De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

20:30
Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

20:00
Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

19:00
De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

18:30
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

18:00
Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

17:03
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

16:30
Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

16:00
Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

15:00
De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

14:00
De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

13:30
Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

13:00
In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

12:30
De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

12:00
Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

11:00
Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

10:00
De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

08/03
🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

08/03
🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

08/03
Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

08/03
"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

08/03
Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

07/03
"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

07/03
"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

07/03
Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

07/03
Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

07/03
"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

07/03
Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

07/03
1
Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

07/03
Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

07/03
Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

07/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Lotte Kopecky Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Victor Campenaerts Thomas De Gendt Demi Vollering Van Eetvelt Lennert Patrick Lefevere Philippe Gilbert Tim Wellens Cian Uijtdebroeks Fabian Cancellara Gianni Vermeersch Tim Heemskerk Tibor Del Grosso

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved