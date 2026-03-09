Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

De eerste etappe van Parijs-Nice was voor Jonas Vingegaard ook de eerste koersdag van 2026. Veel plezier beleefde de Deen van Visma-Lease a Bike er echter niet aan.

Met zo'n twee weken vertraging is Jonas Vingegaard dan toch aan zijn seizoen begonnen. De Deen zou midden februari aan de start komen van de UAE Tour, maar moest door een val op training en ziekte afhaken.

In Parijs-Nice maakte Vingegaard dan toch zijn eerste wedstrijdkilometers van 2026, zijn eerste sinds zijn opgave op het Europees kampioenschap in oktober vorig jaar. En dat beviel Vingegaard niet heel goed.

Vingegaard kritisch voor parcours van Parijs-Nice

"Het was stressvol. Heel stressvol. Ik hoop dat niet al mijn wedstrijddagen dit jaar zo zullen zijn. Dan is het niet leuk meer", zei de Deen achteraf bij Feltet. "Ik vond het parcours gewoon niet goed", ging hij verder.

"Ik vond het niet geschikt voor een WorldTour-wedstrijd. Slechte wegen, constant naar links en rechts, gaten in het wegdek. Vooral de laatste afdaling, die we drie keer hebben gereden, was niet goed genoeg voor een WorldTour-wedstrijd. Dit kan gewoon niet."

Vingegaard kwam er wel zonder kleerscheuren en tijdsverlies vanaf, hij rolde als 54ste over de streep. Maandag wordt er opnieuw gesprint in Parijs-Nice, dinsdag staat er een ploegentijdrit op het programma.