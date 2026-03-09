Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

Dylan van Baarle is een landgenoot en generatiegenoot van Mathieu van der Poel. Van Baarle behoort dus tot de renners die Van der Poel al lang zijn klasse zien etaleren.

Van Baarle is nog bijna twee jaar ouder dan Van der Poel. In elk geval heeft Van Baarle de stijgende lijn in de carrière van Van der Poel van op de eerste rij meegemaakt. Door zijn eigen koersintelligentie is Van Baarle er toch in geslaagd om in het tijdperk Van der Poel enkele grote klassieke zeges te boeken. Dat is verre van evident.

Dat is het anno 2026 zeker niet meer. Van der Poel zit wellicht op de piek van zijn kunnen en ook fenomeen Pogacar komt mee de klassiekers rijden. Het is ongelooflijk welk vermogen Van der Poel kan produceren tijdens de koers. Dat is natuurlijk niet de enige reden voor zijn succes. Ook zijn technische vaardigheden dragen hiertoe bij.

Van der Poel technisch mogelijk de beste

Volgens Van Baarle is het vooral dat laatste aspect dat het verschil maakt. Dat beweert hij in de podcast In Koers. "Ik denk dat hij sowieso technisch een van de besten in het peloton is, zo niet de beste", zegt Van Baarle over Van der Poel. Dat is uiteraard een enorme troef die Van der Poel in alle grote wedstrijden achter de hand heeft.

Technisch aangelegd zijn is iets wat moeilijker te leren valt, toch niet tot op het niveau van de hele groten. Van der Poel staat mogelijk op eenzame hoogte. "Zelfs zonder te trappen kan hij zich door het peloton manoeuvreren. Dat is niet voor veel jongens weggelegd, dat is zijn ultieme wapen waardoor hij zich in de goede posities rijdt."

Van der Poel spaart krachten wanneer anderen afzien

Het helpt Van der Poel immers om krachten te sparen op momenten dat anderen op diezelfde momenten al enorme inspanningen moeten leveren. Van Baarle is er dan ook zeker van dat die technische skills de doorslag geven.