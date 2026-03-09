"Zoals Van der Poel en Van Aert": Sergeant helder over Kopecky na slechte Strade Bianche

Een derde zege in de Strade Bianche zat er nooit in voor Lotte Kopecky. Al trekt Marc Sergeant geen al te grote conclusies uit het slechte resultaat van de ex-wereldkampioene.

Vooraf was Lotte Kopecky een van de outsiders voor de zege in de Strade Bianche, maar ze kwam er nooit echt aan te pas. Al op zo'n 50 kilometer van de streep moest Kopecky bergop de beteren laten rijden.

Kopecky 30ste in Strade Bianche

Met haar achtervolgende groep werd Kopecky ook nog verkeerd gestuurd, waardoor ze helemaal uit de wedstrijd verdween. Uiteindelijk kwam Kopecky als 30ste over de streep, op iets meer dan zeven minuten.

Er is dan ook nog werk voor de boeg voor Kopecky voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix over een maand. Al wil Marc Sergeant geen al te grote conclusies trekken uit de Strade Bianche voor die wedstrijden.

Zullen Vlaamse koersen Kopecky beter liggen?

"Het siert haar dat ze het als tweevoudig ex-winnares niet als excuus gebruikt, maar ik vrees dat ook voor Kopecky geldt wat voor Van der Poel en Van Aert geldt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Door de vele hoogtemeters is dit steeds minder haar wedstrijd."



In de Vlaamse koersen zal het er veel explosiever aan toe gaan in plaats van de lange beklimmingen van de Strade Bianche. "Dat gaat haar beter liggen", verwacht Sergeant dan ook.