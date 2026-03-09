'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

Haalt Soudal Quick-Step een kopman van Lotto-Intermarché binnen? Lennert Van Eetvelt (24) zou onderhandelingen voeren met onder Soudal Quick-Step.

Door de fusie heeft Lotto-Intermarché dit jaar een nieuwe start gemaakt, maar de Belgische ploeg staat ook meteen voor een belangrijk jaar met het oog op de toekomst. Het contract van twee van hun kopmannen loopt namelijk af.

Van Eetvelt op weg naar Soudal Quick-Step?

Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt kunnen eind dit jaar namelijk vertrekken als ze hun contract niet verlengen. En bij Van Eetvelt lijkt dat het geval te zijn, hij zou volgens HLN onderhandelen met drie ploegen.

Een van die ploegen zou Soudal Quick-Step zijn. The Wolfpack kan na het vertrek van Remco Evenepoel een Belg die een klassement kan rijden wel goed gebruiken. Al is de deal zeker nog niet rond.

Vertrekt nieuwe Belgische topper bij Lotto-Intermarché?

Van Eetvelt zou ook nog met twee andere ploegen onderhandelen, al is niet duidelijk welke. Een vertrek van Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché lijkt echter wel vast te staan, wat een stevige domper zou zijn voor de Belgische ploeg.

Na het vertrek van Florian Vermeersch en Maxim Van Gils vorig jaar zou de ploeg opnieuw een Belgische topper verliezen. In 2024 was Van Eetvelt nog goed voor zo'n 1700 UCI-punten dankzij eindwinst in de UAE Tour en Tour of Guangxi.