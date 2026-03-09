Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice
Victor Campenaerts is niet ongeschonden uit de eerste etappe van Parijs-Nice gekomen. Na de eerste etappe kreeg hij een gele kaart en een stevige boete.

Het seizoen van Victor Campenaerts staat dit jaar vooral in het teken van Jonas Vingegaard. Na zijn debuut in de Ruta del Sol zal Campenaerts de komende maanden vooral aan de zijde rijden van de Deense kopman.

Campenaerts zal vaak met Vingegaard koersen

Dat doet hij deze week in Parijs-Nice, maar straks ook in de Giro en de Tour. In de eerste etappe van Parijs-Nice was vooral overleven en vooral zaak om veilig binnen te komen, wat ook gelukt is voor Vingegaard en Campenaerts. 

De Deense kopman van Visma-Lease a Bike klaagde achteraf wel over het parcours van de eerste etappe. Campenaerts werd na de etappe dan weer stevig op de bon geslingerd door de wedstrijdjury. 

Campenaerts krijgt geel en moet opletten

Voor het onzorgvuldig of gevaarlijk weggooien van afval bij de finish kreeg Vingegaard een gele kaart, een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten. En dus zal Campenaerts deze week voorzichtiger moeten zijn. 

Als hij in Parijs-Nice nog een gele kaart krijgt, dan wordt Campenaerts gediskwalificeerd en voor zeven dagen geschorst. Als Campenaerts de komende 29 dagen nog twee keer geel krijgt, volgt zelfs een schorsing van twee weken. 

Vingegaard spuwt zijn gal na eerste etappe van Parijs-Nice: "Kan gewoon niet"

08:30
'Soudal Quick-Step wil kopman Lotto-Intermarché binnenhalen, nog twee teams op de loer'

08:00
Net geen Belgische ritzege in Parijs-Nice: "Tevreden, maar ook teleurgesteld"

07:30
Van Baarle wijst het indrukwekkende en ultieme wapen van Van der Poel aan

07:00
Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

21:30
De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

20:30
Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

20:00
Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

19:00
De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

18:30
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

18:00
Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

17:03
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

16:30
Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

16:00
Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

15:00
De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

14:00
De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

13:30
Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

13:00
In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

12:30
De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

12:00
"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

08/03
Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

11:00
Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

10:00
De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

08/03
🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

08/03
🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

08/03
Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

08/03
"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

07/03
Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

07/03
Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

07/03
"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

07/03
Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

07/03
Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

07/03
"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

07/03
Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

07/03
Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

07/03
Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

07/03

