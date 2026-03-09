Diskwalificatie dreigt: Campenaerts stevig op de bon geslingerd in Parijs-Nice

Victor Campenaerts is niet ongeschonden uit de eerste etappe van Parijs-Nice gekomen. Na de eerste etappe kreeg hij een gele kaart en een stevige boete.

Het seizoen van Victor Campenaerts staat dit jaar vooral in het teken van Jonas Vingegaard. Na zijn debuut in de Ruta del Sol zal Campenaerts de komende maanden vooral aan de zijde rijden van de Deense kopman.

Campenaerts zal vaak met Vingegaard koersen

Dat doet hij deze week in Parijs-Nice, maar straks ook in de Giro en de Tour. In de eerste etappe van Parijs-Nice was vooral overleven en vooral zaak om veilig binnen te komen, wat ook gelukt is voor Vingegaard en Campenaerts.

De Deense kopman van Visma-Lease a Bike klaagde achteraf wel over het parcours van de eerste etappe. Campenaerts werd na de etappe dan weer stevig op de bon geslingerd door de wedstrijdjury.

Campenaerts krijgt geel en moet opletten

Voor het onzorgvuldig of gevaarlijk weggooien van afval bij de finish kreeg Vingegaard een gele kaart, een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten. En dus zal Campenaerts deze week voorzichtiger moeten zijn.

Als hij in Parijs-Nice nog een gele kaart krijgt, dan wordt Campenaerts gediskwalificeerd en voor zeven dagen geschorst. Als Campenaerts de komende 29 dagen nog twee keer geel krijgt, volgt zelfs een schorsing van twee weken.



