"Waarom?" Patrick Lefevere houdt zich niet in en is bijzonder kritisch

De Strade Bianche is voor de vierde keer in vijf jaar gewonnen door Tadej Pogacar. Patrick Lefevere begrijpt niet dat de oganisatie het parcours zo zwaar heeft gemaakt.

Net als in 2024 pakte Tadej Pogacar in de Strade Bianche uit met een solo van zo'n 80 kilometer. De wereldkampioen zorgde zo opnieuw voor erg weinig spanning en won dus voor de vierde keer in vijf jaar tijd.

Drie keer deed Pogacar dat op het vernieuwde parcours van meer dan 200 kilometer en rond de 4.000 hoogtemeters. Dit jaar was het parcours wel zo'n tien kilometer korter en werden enkele vroege gravelstroken geschrapt.

Lefevere kritisch voor de Strade Bianche

"Maar het is too little, too late. Van der Poel rijdt niet meer omdat zelfs hij niet meer kan winnen", zegt Patrick Lefevere dan ook bij Het Nieuwsblad. Hij begrijpt dan ook niet dat koersorganisator RCS blijft vasthouden aan het zware parcours.

"Waarom hebben ze Strade Bianche zo mismeesterd? Iedereen die een koers inricht, wil de toprenners aan de start. Alleen Strade heeft ze blijkbaar niet nodig." Ze overspelen volgens Lefevere volledig hun hand.



Vooral omdat de Strade Bianche gevaarlijk is en het voorjaar in gevaar kan komen door een zware valpartij. Zware blessures waren er dit jaar wel amper, ook al haalden slechts 117 van de 175 gestarte renners de aankomst.