Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar kent zijn ploegmaat voor Milaan-Sanremo. De wereldkampioen hoopt twee weken na de Strade Bianche opnieuw te kunnen zegevieren.

Sinds de Strade Bianche heeft wereldkampioen Tadej Pogacar niet meer gekoerst, de wereldkampioen liet Parijs-Nice en/of Tirreno-Adriatico links liggen. En dat om zich optimaal te kunnen voorbereiden op Milaan-Sanremo.

Pogacar is klaar voor Milaan-Sanremo

De voorbije twee edities werd Pogacar telkens derde, de wereldkampioen hoopt eindelijk een eerste keer te kunnen winnen. "Het is geen geheim dat Milano-Sanremo een race is die ik dolgraag zou willen winnen", zegt hij in de vooruitblik van zijn ploeg.

"Ik denk dat het parcours me goed ligt, maar dat geldt ook voor veel andere toprenners. Ik zie het als een mooie uitdaging. Ik heb de Poggio al vaak verkend en het is een klim die ik heel goed ken", waarschuwt Pogacar ook.

Selectie UAE Team Emirates-XRG voor Milaan-Sanremo

"Het team was uitzonderlijk in Strade Bianche en als we die prestatie kunnen herhalen, is alles mogelijk voor ons." In tegenstelling tot vorig jaar kan Pogacar wel niet rekenen op Wellens en Narvaez, die geblesseerd zijn.

Pogacar krijgt in Milaan-Sanremo de steun van Isaac del Toro, Jan Christen, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak en Florian Vermeersch in de strijd tegen Mathieu van der Poel.