Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen eerste ritzege voor Lennert Van Eetvelt in de Giro. In de tweede etappe volgde hij bergop Jonas Vingegaard en Giuilo Pellizzari, maar in de slotkilometer kwam het peloton nog terug en viel Van Eetvelt nog uit de top tien.

Van Eetvelt kon aanval van Vingegaard volgen

Op zo'n tien kilometer van de streep lag in de tweede etappe van de Giro nog een klim van 3,9 kilometer aan gemiddeld 6,6%, maar met pieken tot 14%. Topfavoriet voor de eindzege Jonas Vingegaard viel zelf aan.

Giulio Pellizzari en ook Lennert Van Eetvelt konden de Deen bergop volgen. Met drie gingen ze de finale in en Van Eetvelt viel nog aan in de slotkilometer, maar het peloton kwam nog terug en kon sprinten voor de zege.

Maakt Van Eetvelt een foutje in de strijd om de roze trui?

"Het was een saaie etappe, maar ik heb wel genoten van de finale. Ik wilde voor de roze trui gaan, maar ik denk dat ik misschien iets te veel heb gegokt", gaf Van Eetvelt achteraf toe bij Eurosport.

"De aanval van Vingegaard was bijzonder sterk, zelfs in de afdalingen moest ik bijzonder hard trappen om over te nemen. Ik wist ook dat ik niet te veel op kop mocht rijden om een kans te maken, maar het is jammer dat we nog werden teruggepakt."

"Ik heb getoond dat mijn vorm goed is en ik dat dat het belangrijkste is. Er zijn nog 19 dagen aan in de Giro, we zullen wel zien wat er nog komt." Van Eetvelt werd uiteindelijk 13de, in het klassement schuift hij op naar de achtste plaats.



