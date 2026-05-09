"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

In de tweede etappe van de Giro werd er op zo'n 20 kilometer van de streep bijzonder zwaar gevallen. De koers werd even geneutraliseerd, maar werd snel weer hervat. Jasper Stuyven nam na de etapp de koersdirecteur stevig op de korrel.

Zware valpartij in tweede etappe van de Giro, vier renners geven op

Op spekgladde wegen in Bulgarije ging het op zo'n 23 kilometer van de streep mis in de tweede etappe van de Giro. In een afdaling schoven heel wat renners onderuit in een bocht, met ook stevige gevolgen.

Jay Vine en Marc Soler van UAE Team Emirates-XRG werden afgevoerd naar het ziekenhuis, ook Adne Holter (Uno-X Mobility) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) moesten de Giro verlaten door de valpartij.

De wedstrijd werd ook even geneutraliseerd, maar werd snel weer op gang gevlagd. Tijdens die neutralisatie gingen onder meer Jasper Stuyven en Victor Campenaerts, vertegenwoordigers van rennersvakbond CPA in de Giro, spreken met de koersdirecteur.

Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur over neutralisatie

"Er waren geen ambulances meer. Maar er volgde wel nog een afdaling die gevaarlijk kon zijn", zegt Stuyven bij HLN. De renners wilden dat de koers na de valpartij geneutraliseerd bleef, zodat wie dat wilde nog voor de ritzege kon strijden.

Volgens Stuyven zei de koersdirecteur dat hij het aan het bekijken was. "Waarna hij als een bange hond z’n hoofd uit de auto stak, met z’n vlag begon te zwaaien en ‘race’ riep. Om dan snel weer zijn hoofd in de wagen te steken."





Yates verliest meer dan 13 minuten

Doordat de koers zo snel weer op gang werd gevlagd, verloren heel wat renners ook tijd in het klassement. Het grootste slachtoffer was Adam Yates, de kopman van UAE Team Emirates-XRG.

Yates kwam binnen op meer dan 13 minuten van ritwinnaar Silva en mag een goed klassement na twee etappes al vergeten. En dat dus samen met de opgaves van zijn ploegmaats Vine en Soler bij de zware valpartij.