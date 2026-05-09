UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE Team Emirates-XRG is een van de grootste slachtoffers van de zware valpartij in de tweede etappe van de Giro. Jay Vine en Marc Soler moesten opgeven, kopman Adam Yates verloor veel tijd en moet een kruis maken over zijn klassement.

Kopman Joao Almeida had voor de Giro al ziek moeten afzeggen en dus richtte UAE Team Emirates-XRG zijn pijlen op Adam Yates op een goed eindklassement. De Brit moest een uitdager worden van Jonas Vingegaard.

Klassement van Yates is voorbij

De kopman van UAE Team Emirates-XRG was betrokken bij de zware valpartij in de tweede etappe van de Giro en stond lange tijd stil. Zijn gezicht hing vol bloed, maar Yates reed de etappe wel nog uit.

De Brit kwam als 169ste over de streep en verloor meer dan 13 minuten. "Het klassement van Adam Yates is voorbij", moest ploegbaas Mauro Gianetti dan ook concluderen bij Eurosport.

Vine en Soler afgevoerd naar het ziekenhuis

Gianetti zag bij dezelfde val ook Jay Vine en Marc Soler zwaar tegen de grond gaan, zij werden afgevoerd naar het ziekenhuis. "Het is hopen dat ze niets ernstigs hebben, momenteel weten we nog niets."

De ploegbaas van UAE Team Emirates-XRG zag de zware valpartij ook aankomen. "We waren hier al bang voor. Door het weer en de regen wisten we dat de wegen heel erg gevaarlijk waren. Bijna onze hele ploeg kwam ten val."





"De start van deze Giro is erg verdrietig voor ons. Het belangrijkste is dat niemand een grote blessure heeft, ook bij andere teams niet", concludeerde de Zwitserse teambaas van UAE Team Emirates-XRG nog.

Holter en Buitrago geven op, Gee-West verliest tijd

Niet alleen Vine en Soler moesten opgeven door de zware valpartij, maar ook Ådne Holter (Uno-X Mobility) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Buitrago mikte in de Giro op een goed eindklassement.

Dat was ook het doel van Derek Gee-West (Lidl-Trek). De Canadese kampioen was ook betrokken bij de valpartij, maar kon de schade wel beperken. Hij volgt in het klassement op iets meer dan een minuut.