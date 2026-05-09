"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Bij Visma-Lease a Bike is eindwinst in de Giro het grote doel met Jonas Vingegaard. Achter de schermen gaat het er volgens Victor Campenaerts minder serieus aan toe dan de buitenwereld over hen denkt.

Goede voorbereiding van Vingegaard op de Giro

Met al twee eindzeges in de Tour de France (2022 en 2023) en vorig jaar de Vuelta heeft Jonas Vingegaard enkel nog maar de eindzege in de Giro nodig om zijn trilogie te voltooien. En dat probeert hij dit jaar in de Vuelta.

De Deen had ook een uitstekende voorbereiding op de Giro met twee ritzeges en het eindklassement in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. En dat zorgt ook voor vertrouwen bij de Deen, die zonder Tadej Pogacar aan de start topfavoriet is.

Campenaerts benadrukt goede sfeer bij Visma-Lease a Bike

Volgens Victor Campenaerts, die in de Giro de meesterknecht is van Vingegaard, is er van stress weinig sprake. Hij benadrukt dan ook dat de renners bij Visma-Lease a Bike dan ook een goede tijd hebben naast de fiets.

"Het verbaast me vaak dat de buitenwereld denkt dat het allemaal super serieus bij ons is, maar eigenlijk maken we veel plezier", zegt Campenaerts bij HLN. Dat bewijzen ook de vlogs van Campenaerts.

Al wil dat volgens Campenaerts niet zeggen dat ze bij Visma-Lease a Bike niet alles perfect willen doen. "Maar dat betekent niet dat we geen grapje kunnen maken", stelt de Belg nog. Aan sfeer dus geen gebrek bij Vingegaard en co.



Lees ook... 'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'›

Vingegaard kwam eerste etappe zonder tijdverlies door

De Deen kwam de eerste twee etappes van de Giro ook goed door, in de tweede etappe viel hij zelf aan maar werd hij samen met Pellizzari en Van Eetvelt nog weer gegrepen in de slotkilometer.

Voor Vingegaard en Visma-Lease a Bike is de belangrijkste opdracht in de eerste drie etappes van de Giro in Bulgarije vooral om geen tijd te verliezen. Volgende week in Italië moest de echte Giro dan beginnen voor Vingegaard en co.