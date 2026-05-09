Jeroen Deheegher, wielerjournalist
LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro
De tweede etappe in de Giro is verrassend gewonnen door de Uruguayaan Guillermo Silva van XDS Astana. In de finale reden Vingegaard, Pellizzari en Van Eetvelt nog weg, maar in de slotkilometer werden ze nog ingelopen door het peloton.

Van Eetvelt strandt in slotkilometer, Silva wint tweede etappe

Op zo'n tien kilometer van de streep lag in de tweede etappe van de Giro de beklimming van Lyaskovets (3,9 km aan 6,6% gemiddeld). Jonas Vingegaard trok zelf ten aanval, enkel Giulio Pellizzari en Lennert Van Eetvelt konden nog volgen. De drie hadden een kleine voorsprong op het uitgedunde peloton. 

De samenwerking was niet helemaal uitstekend en uit de achtergrond kwam Jan Christen nog terug. Van Eetvelt viel in de slotkilometer nog aan, maar werd gecounterd door Christen. Het peloton kwam nog weer aansluiten en de Uruguayaan Guillermo Silva (XDS Astana) sprintte verrassend naar de zege én de roze trui. 

Zware valpartij en korte neutralisatie van de tweede etappe

In de tweede etappe van de Giro in Bulgarije ging het er rustig aan toe, maar de renners werden wel getrakteerd op stevige regenbuien. De wegen werden daardoor spekglad en op zo'n 23 kilometer van de streep ging het mis. In het peloton was er een zware valpartij, met meer dan twintig renners die tegen de grond gingen. 

Onder meer Adam Yates, Corbin Strong, Wilco Kelderman, Santiago Buitrago, Derek Gee, Rémi Cavagna, Andrea Vendrame, Dries Van Gestel Jay Vine en Antonio Morgado waren bij de valpartij betrokken. Vine werd met de ziekenwagen afgevoerd, het gezicht van Yates zat helemaal onder het bloed maar de Brit reed wel verder.

De koers werd ook even geneutraliseerd, maar dat was van korte duur. Net voor de Red Bull KM op 16 kilometer van de streep werd het peloton weer losgelaten. 

Van der Breggen ziet Blasi eindzege in de Vuelta nog pakken

In de slotrit van de Vuelta Femenina moest Lotte Kopecky haar groene puntentrui veilig stellen ten opzichte van de Duitse Franziska Koch. Er lag onderweg nog een tussensprint, de kopgroep met de zussen Riejanne en Femke Markus en Liane Lippert pakten de volle buit. Koch pakte nog twaalf punten, Kopecky verdedigde en pakte nog tien punten. 

Kopecky stelde zo haar puntentrui veilig met negen punten, want op de steile Angliru (12,1km aan 10,3%) zouden Kopecky en Koch geen punten meer pakken. Van der Breggen verdedigde een voorsprong van 18 seconden op Blasi en 41 seconden op Bunel. En op vier kilometer van de streep reden de twee ook weg bij Van der Breggen. 

Stiasny wint de slotrit,  Blasi wint de Vuelta 

Blasi, de winnares van de Amstel Gold Race, liet ook snel Bunel achter en stak haar hand uit naar eindwinst in de Giro. Voor de ritzege werd Blasi wel nog bedreigd door de Zwitserse Petra Stiasny (24), die al op 13 minuten stond in het klassement. Op zo'n twee kilometer van de streep ging Stiasny op en over Blasi. 

Stiasny hield stand en won de slotrit met 23 seconden voorsprong op Blasi. Van der Breggen kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, op een minuut van Stiasny. Blasi pakt de eindzege in de Vuelta, met 24 seconden voorsprong op Van der Breggen, Bunel is derde op 49 seconden. 

Heel wat renners gingen tegen de grond in de eerste etappe van de Giro, die dit jaar van start gaat in Bulgarije. Sprinters Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) en Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ontsnapten aan blessures. 

Dat kan niet gezegd worden van de Italiaan Matteo Moschetti (29) van Pinarello-Q36.5. Zijn Zwitserse ploeg heeft voor de start van de tweede etappe van de Giro gemeld dat Moschetti de Italiaanse grote ronde moet verlaten. 

Moschetti verlaat de Giro met hersenschudding

"Matteo Moschetti zal zich terugtrekken uit de Giro d’Italia nadat bij een medisch onderzoek een hersenschudding is bevestigd na de valpartij van gisteren. We wensen Matteo veel beterschap toe."

Ploegleider Gabriele Missaglia reageerde ook bij HLN"Dit is uiteraard een zeer teleurstellend moment voor zowel Matteo als het team, zeker gezien het belang van de Giro voor hem. De gezondheid van de renner is en blijft echter altijd de prioriteit."

Het hersenschuddingsprotocol laat Moschetti niet toe om nog van start te gaan in de tweede etappe van de Giro. De Italiaan is zo de eerste opgever in de 109de editie van de Giro d'Italia. 

