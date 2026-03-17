Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

Tadej Pogacar kampte tijdens het einde Tour de France met knieproblemen. Volgens zijn manager Alex Carera was een botsing met een volgwagen van Visma-Lease a Bike de oorzaak.

Kniepijn Pogacar in slotweek Tour 2025

De vierde Tourzege van Tadej Pogacar hing vorig jaar aan een zijden draadje. De Sloveen had last van zijn knie en twijfelde zelfs of hij de Tour zou kunnen uitrijden. Volgens Pogacar begonnen die problemen in de 17de etappe.

"Ik begon zelfs te twijfelen of ik überhaupt nog wel mijn weg kon vervolgen, of ik de koninginnenrit (de 18de etappe, nvdr.) wel zou kunnen uitrijden. En dan was er ook nog de etappe naar La Plagne", zei hij bij RTV SLO.

Ook Tim Wellens bevestigde bij L'Equipe dat Pogacar in de zeventiende etappe last had van zijn knie. "In de etappe van Valence zei Pogacar tegen me: 'Tim, we hebben een probleem, mijn knie doet pijn'. In de teambus zagen we dat hij veel vocht in zijn knie had."

Botste Pogacar met auto van Visma-Lease a Bike?

Alex Carera, de manager van Pogacar, vertelde bij Domestique Hotseat dat Pogacar pas net voor de achttiende rit last kreeg van zijn knie. En dat door een aanrijding met de volgwagen van Visma-Lease a Bike voor de start.

Lees ook... Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo ›

"Toen hij tegen de auto van Visma aanreed, had hij echt pech, want het was een bizarre situatie. Het was mijn taak om hem te beschermen, zodat het niet naar buiten zou komen. Als dat wel was gebeurd, hadden we ongetwijfeld een andere wedstrijd gezien, met ploegen die eerder voor de aanval hadden gekozen."