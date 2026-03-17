Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

Urska Zigart probeert haar eigen carrière uit te bouwen als renster. Als verloofde van Tadej Pogacar is dat echter helemaal niet zo simpel als het lijkt.

Vorig jaar stapte Urska Zigart over naar AG Insurance-Soudal, waar ze nog een contract heeft tot eind 2028. De Sloveense is intussen 29 jaar en heeft zes profzeges op haar naam staan, vijf daarvan zijn nationale titels.

Haar relatie met Tadej Pogacar heeft volgens Zigart ook nadelen in haar carrière. "Veel mensen dachten dat het makkelijker voor me was, maar ik zou zeggen dat het juist nog moeilijker was", zegt ze bij Cyclingnews.

"Misschien zou niemand om me geven als ik een normale renster was. Maar omdat ik de vriendin van Tadej ben, worden mijn resultaten meer in de gaten gehouden of wordt er meer druk op me gelegd."

Al heeft de druk die er op haar lag sinds het begin van haar carrière Zigart ook wel geholpen. "Misschien maak ik me nu minder zorgen over wat mensen van me denken, omdat er al druk op me lag voor ik resultaten behaalde."



"Nu is het gewoon makkelijker om met druk om te gaan", stelt Zigart. Vorig jaar werd Zigart tweede in de Ronde van Romandië en negende in de Giro, haar beste jaar ooit bij de profs.