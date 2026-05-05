Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Fabio Jakobsen heeft heuglijk nieuws om mee te delen. Dat is hem uiteraard van harte gegund, na alle pech die hij in zijn wielercarrière al moest trotseren. Jakobsen is vader geworden van een zoontje, Thor.

We kennen Jakobsen vooral van zijn jaren bij Quick-Step: hij koerste van 2018 tot 2023 bij de Wolfpack. In deze jaren behaalde hij grote overwinningen: de spurtbom werd Europees Kampioen, won een etappe in de Tour de France en zette het puntenklassement in de Vuelta naar zijn hand. Er waren echter niet alleen maar mooie momenten.

De carrière van Jakobsen werd ook gekruid door heel wat pech. Het meest schrikwekkende moment was uiteraard die horrorcrash in de Ronde van Polen in 2020. Nadat Dylan Groenewegen hem in de hekken duwde, volgden er verschrikkelijke beelden. Na een lange revalidatie bewees Jakobsen zijn veerkracht door zijn beste niveau weer te halen.

Jakobsen haalde al even oude niveau niet meer

Het was echter niet de enige valpartij die een rem zette op de carrière van Jakobsen. In 2023 moest de Nederlander bijvoorbeeld de Tour de France verlaten na een val. Op het einde van dat jaar vertrok hij bij Soudal Quick-Step. Bij zijn nieuwe ploeg Picnic PostNL kon hij nooit zijn beste niveau benaderen, onder meer vanwege problemen met de liesslagader.

In elk geval kan hij die zorgen nu allemaal even vergeten. Jakobsen heeft op zijn Instagrampagina laten weten dat hij vader geworden is. "Welkom op de wereld, Thor Jakobsen", schrijft hij. Met hierbij ook een foto waarop Thor deels te zien is. Ondertussen is Thor al een paar weken oud: hij heeft op 21 april 2026 het levenslicht gezien.





Jakobsen ruimschoots gefeliciteerd

De 29-jarige Fabio Jakobsen krijgt uiteraard heel wat felicitaties, onder meer van collega-wielrenners Jasper Philipsen en Edward Theuns, die respectievelijk voor Alpecin-Premier Tech en Lidl-Trek rijden. Voor Fabio en zijn vrouw Delore is het de eerste keer dat ze ouders zijn geworden, ongetwijfeld een bijzonder moment.