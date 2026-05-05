Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?
Wout van Aert won dit jaar Parijs-Roubaix. Analisten vragen zich af of de buikgriep die onze landgenoot na de Omloop had, en waardoor hij enkele kilo's kwijtspeelde, meespeelde in het succesverhaal.

Buikgriep bij Van Aert

Alle puzzelstukken vielen dit voorjaar op zijn plaats voor Wout van Aert, met als magistrale ontknoping de sprintzege in Parijs-Roubaix tegen Tadej Pogacar, die voor het tweede jaar op rij tweede werd in de kasseiklassieker.

Volgens bepaalde analisten speelde het in zijn voordeel dat Van Aert na de Omloop last had van buikgriep, waardoor hij enkele kilo’s kwijtspeelde. Van Aert geeft aan Gazet van Antwerpen toe dat hij inderdaad extreem licht was.

“Maar ik voelde me ook zeker niet sterk op dat ­moment. Dat griepje heeft me ­uiteindelijk niet tegengewerkt, maar ook niet geholpen”, klinkt het heel erg duidelijk bij Van Aert.

Samenloop van omstandigheden

Enkel die factor zal dus zeker niet doorslaggevend geweest zijn. Er waren wellicht verschillende factoren die meespeelden, zoals de pech waarmee Mathieu van der Poel af te rekenen kreeg. Ook dat speelde in het voordeel van onze landgenoot.

Van Aert voelde naar eigen zeggen wel dat zijn niveau ietsje beter was dan vorig jaar. “Als ik mijn niveau haal, hoor ik daar thuis en dan hangt het van kleine dingen af of ik Poga­car en Van der Poel een keer kan kloppen”, besloot hij.

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

