De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

Dat Arnaud De Lie wel eens vreemd uit de hoek kan komen, dat zijn we al eventjes gewend van hem. Over het feit dat hij vroeg uit de Giro d'Italia zal stappen heeft de Waalse renner wel een heel opvallend antwoord klaar.

Met eerste zege op zak naar de Giro

Zondag won Arnaud De Lie de Famenne Ardenne Classic. Het was voor hem de eerste overwinning van het seizoen. Die zorgt voor het nodige vertrouwen richting de Giro d’Italia die eind deze week van start gaat.

Er zijn een drietal etappes in de eerste week tot tien dagen die aangekruist staan bij Lotto-Intermarché. Maar als die winstkansen voorbij zijn, dan zal De Lie gewoon uit de Giro stappen, zo maakte men eerder al duidelijk.

Deelname aan Tour de Wallonie

Maar in een gesprek met La Dernière Heure heeft De Lie wel een heel opvallende reden gegeven waarom hij de Giro zelf ook niet wil uitrijden, ook al geeft hij in de eerste plaats toe dat de beslissing niet van hem komt.

“Ik zie mezelf niet ingaan tegen de beslissingen van mijn werkgever”, vertelt hij. Maar zelfs heeft hij andere plannen. “Bovendien kan ik me absoluut niet voorstellen dat ik de Tour de Wallonie zou missen.”

Ouderlijk huis

Die wordt van 1 tot en met 5 juni gereden dit jaar. Daar wil hij hoe dan ook van de partij zijn en een vroege exit in Italië is dan ook nodig. “Ik ben een patriot en ik hou erg van mijn provincie. Bovendien eindigt een van de etappes in mijn gemeente Vaux-sur-Sûre.”



De koers passeert zelfs langs het ouderlijk huis van De Lie. “Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik deze kans met mijn familie en supporters zou missen, misschien wel de enige in mijn carrière”, besluit onze landgenoot.

Hoe dan ook, De Lie zal in Wallonië wel onthaald worden als een ster in deze rittenkoers, maar eigenlijk is het absurd dat een renner zonder echte reden moet opgeven in een van de drie grote rondes. Onbegrijpelijk voor velen, al zijn er ook mensen die begrip tonen voor deze keuze.