Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

Jan Bakelants zal blij geweest zijn dat hij Wout van Aert naar een podiumplek zag rijden in Milaan-Sanremo. Zo had hun gezamenlijke fietstocht, wat toch niet helemaal Bakelants zijn ding was, toch iets opgeleverd.

Nadat Van Aert hierover al gepost had op Strava, had hij er ook een heerlijke kwinkslag in huis aan het adres van Bakelants. Volgens Van Aert had hij Bakelants met hun fietstocht kiespijn doen krijgen. Het toeval wil dat Bakelants voor het co-commentaar zorgde in de VTM-uitzending van Milaan-Sanremo en er dus ook op kon reageren.

"Ik kan hem verzekeren dat ik echt naar de tandarts moest, maar dat die route mij inderdaad deed lachen als een boer met kiespijn. Wout speelt een of ander vreemd spel, Sqaudrat jagen genaamd. Dat maakt wel wat opgang in het internationale peloton maar is mij als oude krijger minder gegeven", moest Bakelants toch bekennen.

Van Aert fan van Squadrats

Squadrats is inderdaad een spelletje om via Strava zo veel mogelijk aangeduide plaatsen af te vinken. Het brengt zowel amateurwielrenners als profwielrenners op de meest onverwachte plaatsen, zoals een parking van een hotel en dergelijke. Bij Van Aert en Bakelants resulteerde het blijkbaar in het passeren van tal van verschillende wijken.

"Het gaan rondcirkelen in woonwijken om ergens een ongekend stukje aarde te verkennen, dat is mij niet gegeven. Het was dinsdag iets te veel van het goede en iets te veel langs villawijken in Turnhout rijden", verduidelijkt Bakelants. Als Van Aert nog eens Squadrats wil spelen, neemt hij best een andere trainingspartner mee.

Bakelants wil Van Aert E3 zien rijden

In elk geval heeft het wel geloond om Van Aert scherp aan de start te krijgen van Milaan-Sanremo, dat is gebleken met zijn late aanval. Daar kan Bakelants dan toch ook troost uit putten. Verder maakte Bakelants duidelijk dat hij Van Aert vrijdag aan de start van de E3 wil zien staan.